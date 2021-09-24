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Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
Победитель матча определялся на тай-брейк, где сильнее оказался Басилашвили (7:4) 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T12:01+0400
2021-09-24T12:01+0400
2021-09-24T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел в 1/4 финала турнира из серии АТР-250 во французском Меце.В тяжелейшем матче второго круга Басилашвили в трех сетах – 0:6, 6:4, 7:6, обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину (45). Встреча продолжалась почти три часа.Матч против испанца для Басилашвили начался просто катастрофически. Грузин проиграл все свои подачи в стартовом сете и получил от Фокины "баранку" – 0:6.Исход второго сета решил первый же гейм, в котором Басилашвили сделал брейк. После этого каждый из теннисистов уверенно брал свою подачу и партия завершилась со счетом 6:4.Решающий сет противостояния получился настоящим триллером. Во втором гейме Басилашвили проигрывает свою подачу, но в седьмом делает обратный брейк (4:4). В 10 гейме на подаче грузина Фокина имел четыре матчбола, но Басилашвили выстоял. В следующем гейме, который продолжался почти 10 минут, уже грузин заработал пять брейк-поинтов, но силу характера на сей раз проявил Фокина.В итоге победитель матча определялся на тай-брейк, где сильнее оказался Басилашвили (7:4).Выход в 1/4 финала позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро.Следующим соперником грузинского теннисиста на турнире станет француз Гаэль Монфис (20), который в двух сетах (7:6, 6:4) обыграл Филиппа Кольшрайбера (107) из Германии.Общий призовой фонд Moselle Open составляет 481 тысячу евро, из которых победитель получит 41 тысячу. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, испания, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене
Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
12:01 24.09.2021 (обновлено: 12:37 24.09.2021)
Победитель матча определялся на тай-брейк, где сильнее оказался Басилашвили (7:4)
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел в 1/4 финала турнира из серии АТР-250 во французском Меце.
В тяжелейшем матче
второго круга Басилашвили в трех сетах – 0:6, 6:4, 7:6, обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину (45). Встреча продолжалась почти три часа.
Матч против испанца для Басилашвили начался просто катастрофически. Грузин проиграл все свои подачи в стартовом сете и получил от Фокины "баранку" – 0:6.
Исход второго сета решил первый же гейм, в котором Басилашвили сделал брейк. После этого каждый из теннисистов уверенно брал свою подачу и партия завершилась со счетом 6:4.
Решающий сет противостояния получился настоящим триллером. Во втором гейме Басилашвили проигрывает свою подачу, но в седьмом делает обратный брейк (4:4). В 10 гейме на подаче грузина Фокина имел четыре матчбола, но Басилашвили выстоял. В следующем гейме, который продолжался почти 10 минут, уже грузин заработал пять брейк-поинтов, но силу характера на сей раз проявил Фокина.
В итоге победитель матча определялся на тай-брейк, где сильнее оказался Басилашвили (7:4).
Выход в 1/4 финала позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро.
Следующим соперником грузинского теннисиста на турнире станет француз Гаэль Монфис (20), который в двух сетах (7:6, 6:4) обыграл Филиппа Кольшрайбера (107) из Германии.
Общий призовой фонд Moselle Open составляет 481 тысячу евро, из которых победитель получит 41 тысячу. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.
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