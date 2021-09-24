Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210924/kinopremery-i-master-klassy-mezhdunarodnyy-kinofestival-taoba-proydet-v-tbilisi-259767944.html
Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
Цель фестиваля – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T08:08+0400
2021-09-24T08:08+0400
культура
новости
грузия
грузинская культура
студенты
кинофестиваль
грузинское кино
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/14/249499902_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7f9342b59a0d609e9a04aa2546f0a51b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Четвертый Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" ("Поколение") пройдет в Тбилиси 25-30 сентября, говорится на странице фестиваля в Facebook.В этом году в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, смотр будет проходить только для участников из Грузии.Показ четырех полнометражных и 19 короткометражных конкурсных фильмов для участвующих в фестивале подростков 13-18 лет пройдет во Дворце государственных церемоний.Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" &gt;&gt;&gt;Фестиваль откроется 25 сентября в 17:00 в кинотеатре "Амирани" внеконкурсным показом немецкого детского фильма "Jim Button and the Wild 13" (грузинская премьера), который может посетить любой желающий.В рамках фестиваля состоится грузинская премьера четырех полнометражных художественных картин, среди них "Padrenostro" (при поддержке посольства Италии), "Body of Water" (Великобритания), "Any Day Now" (Финляндия) и "Jim Button and the Wild 13" (Германия).В течение трех дней, а именно 27-29 сентября, участники изучат основные принципы кинодраматургии, теоретические вопросы и выполнят практические задания. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке. Кинофестиваль "Таоба" был основан в 2018 году. Его цель – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления."Таоба" является единственным членом Европейской ассоциации детского кино из Грузии, грузинским партнером Европейской киноакадемии "Премия юной аудитории" и сотрудничает с десятками международных кинофестивалей и кинематографических организаций по всему миру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/14/249499902_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_f9c1d788f9aa72ffd7a74be3414f635a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, грузинская культура, студенты, кинофестиваль, грузинское кино, кино

Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси

08:08 24.09.2021
480
CC0 / Pixabay / Пленочные кадры - негативы
Пленочные кадры - негативы - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
CC0 / Pixabay /
Цель фестиваля – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Четвертый Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" ("Поколение") пройдет в Тбилиси 25-30 сентября, говорится на странице фестиваля в Facebook.
В этом году в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, смотр будет проходить только для участников из Грузии.
Показ четырех полнометражных и 19 короткометражных конкурсных фильмов для участвующих в фестивале подростков 13-18 лет пройдет во Дворце государственных церемоний.
Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" >>>
Фестиваль откроется 25 сентября в 17:00 в кинотеатре "Амирани" внеконкурсным показом немецкого детского фильма "Jim Button and the Wild 13" (грузинская премьера), который может посетить любой желающий.
В рамках фестиваля состоится грузинская премьера четырех полнометражных художественных картин, среди них "Padrenostro" (при поддержке посольства Италии), "Body of Water" (Великобритания), "Any Day Now" (Финляндия) и "Jim Button and the Wild 13" (Германия).

Фестиваль также дает возможность студентам 19-21 лет, интересующимся киноискусством, посетить мастер-классы грузинских профессионалов кино в рамках проекта "Академия поколений". Основная тема "Академии поколений 2021" – кинодраматургия.

В течение трех дней, а именно 27-29 сентября, участники изучат основные принципы кинодраматургии, теоретические вопросы и выполнят практические задания. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Кинофестиваль "Таоба" был основан в 2018 году. Его цель – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления.
"Таоба" является единственным членом Европейской ассоциации детского кино из Грузии, грузинским партнером Европейской киноакадемии "Премия юной аудитории" и сотрудничает с десятками международных кинофестивалей и кинематографических организаций по всему миру.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1
09:01Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза
08:40Американцы призвали сделать "разрушительной" любую поддержку "Северному потоку - 2"
08:08Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
07:32Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
07:01Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
ВчераНет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
ВчераМелия vs Кобахидзе: после жаркого конфликта стороны обменялись репликами
ВчераЕвроcоюз продолжает судиться с Польшей
ВчераАдминистрация президента Грузии защищена от коронавируса
ВчераОткрыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал в Грузии
ВчераВстречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом
ВчераГде в Европе больше всего заключенных
ВчераКто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год
ВчераПолет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
ВчераКонец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней
ВчераООН обеспокоена санкциями Украины против оппозиционных СМИ
ВчераЧто обсуждал Ираклий Кобахидзе на встрече с послами ЕС
Вчера"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными
ВчераНовый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр