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Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
Цель фестиваля – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T08:08+0400
2021-09-24T08:08+0400
2021-09-24T08:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Четвертый Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" ("Поколение") пройдет в Тбилиси 25-30 сентября, говорится на странице фестиваля в Facebook.В этом году в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, смотр будет проходить только для участников из Грузии.Показ четырех полнометражных и 19 короткометражных конкурсных фильмов для участвующих в фестивале подростков 13-18 лет пройдет во Дворце государственных церемоний.Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" >>>Фестиваль откроется 25 сентября в 17:00 в кинотеатре "Амирани" внеконкурсным показом немецкого детского фильма "Jim Button and the Wild 13" (грузинская премьера), который может посетить любой желающий.В рамках фестиваля состоится грузинская премьера четырех полнометражных художественных картин, среди них "Padrenostro" (при поддержке посольства Италии), "Body of Water" (Великобритания), "Any Day Now" (Финляндия) и "Jim Button and the Wild 13" (Германия).В течение трех дней, а именно 27-29 сентября, участники изучат основные принципы кинодраматургии, теоретические вопросы и выполнят практические задания. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке. Кинофестиваль "Таоба" был основан в 2018 году. Его цель – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления."Таоба" является единственным членом Европейской ассоциации детского кино из Грузии, грузинским партнером Европейской киноакадемии "Премия юной аудитории" и сотрудничает с десятками международных кинофестивалей и кинематографических организаций по всему миру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, грузинская культура, студенты, кинофестиваль, грузинское кино, кино
Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
Цель фестиваля – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik.
Четвертый Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" ("Поколение") пройдет в Тбилиси 25-30 сентября, говорится на странице
фестиваля в Facebook.
В этом году в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, смотр будет проходить только для участников из Грузии.
Показ четырех полнометражных и 19 короткометражных конкурсных фильмов для участвующих в фестивале подростков 13-18 лет пройдет во Дворце государственных церемоний.
Фестиваль откроется 25 сентября в 17:00 в кинотеатре "Амирани" внеконкурсным показом немецкого детского фильма "Jim Button and the Wild 13" (грузинская премьера), который может посетить любой желающий.
В рамках фестиваля состоится грузинская премьера четырех полнометражных художественных картин, среди них "Padrenostro" (при поддержке посольства Италии), "Body of Water" (Великобритания), "Any Day Now" (Финляндия) и "Jim Button and the Wild 13" (Германия).
Фестиваль также дает возможность студентам 19-21 лет, интересующимся киноискусством, посетить мастер-классы грузинских профессионалов кино в рамках проекта "Академия поколений". Основная тема "Академии поколений 2021" – кинодраматургия.
В течение трех дней, а именно 27-29 сентября, участники изучат основные принципы кинодраматургии, теоретические вопросы и выполнят практические задания. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке
.
Кинофестиваль "Таоба" был основан в 2018 году. Его цель – развитие у молодой аудитории вкуса, а также критического, творческого и аналитического мышления.
"Таоба" является единственным членом Европейской ассоциации детского кино из Грузии, грузинским партнером Европейской киноакадемии "Премия юной аудитории" и сотрудничает с десятками международных кинофестивалей и кинематографических организаций по всему миру.
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