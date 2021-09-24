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Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари, финальный розыгрыш состоится в конце года 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T17:51+0400
2021-09-24T17:51+0400
2021-09-24T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. В рамках поощрительной лотереи "Вакцинируйся и выиграй" уже разыграно 260,4 тысячи лари, победителями стали 1 777 жителей Тбилиси, Болниси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Каспи и Марнеули, сообщает Национальная лотерея Грузии. Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.По последним данным, в Грузии сделано 1 715 073 прививки. Из них полностью двумя дозами вакцинировано 751 410 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/eto-katastrofa---glavnyy-epidemiolog-o-spade-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-gruzii--259815123.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
17:51 24.09.2021 (обновлено: 18:41 24.09.2021)
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари, финальный розыгрыш состоится в конце года
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik.
В рамках поощрительной лотереи "Вакцинируйся и выиграй" уже разыграно 260,4 тысячи лари, победителями стали 1 777 жителей Тбилиси, Болниси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Каспи и Марнеули, сообщает Национальная лотерея Грузии
.
Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.
В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.
По последним данным, в Грузии сделано 1 715 073 прививки. Из них полностью двумя дозами вакцинировано 751 410 человек.
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