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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210924/kovid-lotereya-v-gruzii-vyyavleno-bolee-17-tysyachi-vaktsinirovannykh-pobediteley-259868703.html
Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари, финальный розыгрыш состоится в конце года 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T17:51+0400
2021-09-24T18:41+0400
четвертая волна
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вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. В рамках поощрительной лотереи "Вакцинируйся и выиграй" уже разыграно 260,4 тысячи лари, победителями стали 1 777 жителей Тбилиси, Болниси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Каспи и Марнеули, сообщает Национальная лотерея Грузии. Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.По последним данным, в Грузии сделано 1 715 073 прививки. Из них полностью двумя дозами вакцинировано 751 410 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/eto-katastrofa---glavnyy-epidemiolog-o-spade-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-gruzii--259815123.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей

17:51 24.09.2021 (обновлено: 18:41 24.09.2021)
251
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди в масках
Эпидемия коронавируса - люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари, финальный розыгрыш состоится в конце года
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. В рамках поощрительной лотереи "Вакцинируйся и выиграй" уже разыграно 260,4 тысячи лари, победителями стали 1 777 жителей Тбилиси, Болниси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Каспи и Марнеули, сообщает Национальная лотерея Грузии.
Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.
В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.
Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
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По последним данным, в Грузии сделано 1 715 073 прививки. Из них полностью двумя дозами вакцинировано 751 410 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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