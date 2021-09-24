https://sputnik-georgia.ru/20210924/na-zapade-gruzii-40-semey-otrezany-ot-vneshnego-mira-iz-za-opolzney-259870577.html

На западе Грузии 40 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползней

На западе Грузии 40 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползней

В Западной Грузии продолжается активизация оползневых процессов, во многих местах земельными массами перекрыты автомобильные дороги 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T18:54+0400

2021-09-24T18:54+0400

2021-09-24T18:54+0400

новости

грузия

стихийное бедствие

оползень

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Омпарети Ланчхутского района (Западная Грузия) 40 семей оказались отрезанными от внешнего мира - оползни блокировали дорогу к селу, сообщается на странице мэрии Ланчхути в Facebook.Проблемы возникли и в административной единице Чочхати. В селе Хорети поврежден мост. Восстановительные работы уже начаты. На месте находятся заммэра Бидзина Имнаишвили и представители службы инфраструктуры.Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии>>Из-за обильных дождей оползневые процессы вновь активизировались и в Аджарии. В Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные земельные массы сошли на дороги, ведущие к нескольким селам.Департамент автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дорог, чтобы восстановить автомобильное движение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, стихийное бедствие, оползень