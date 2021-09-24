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https://sputnik-georgia.ru/20210924/na-zapade-gruzii-40-semey-otrezany-ot-vneshnego-mira-iz-za-opolzney-259870577.html
На западе Грузии 40 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползней
На западе Грузии 40 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползней
В Западной Грузии продолжается активизация оползневых процессов, во многих местах земельными массами перекрыты автомобильные дороги 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T18:54+0400
2021-09-24T18:54+0400
новости
грузия
стихийное бедствие
оползень
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Омпарети Ланчхутского района (Западная Грузия) 40 семей оказались отрезанными от внешнего мира - оползни блокировали дорогу к селу, сообщается на странице мэрии Ланчхути в Facebook.Проблемы возникли и в административной единице Чочхати. В селе Хорети поврежден мост. Восстановительные работы уже начаты. На месте находятся заммэра Бидзина Имнаишвили и представители службы инфраструктуры.Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии&gt;&gt;Из-за обильных дождей оползневые процессы вновь активизировались и в Аджарии. В Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные земельные массы сошли на дороги, ведущие к нескольким селам.Департамент автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дорог, чтобы восстановить автомобильное движение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, стихийное бедствие, оползень

На западе Грузии 40 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползней

18:54 24.09.2021
285
© Facebook / Kobuleti MunicipalityСошедший на дорогу оползень
Сошедший на дорогу оползень - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Facebook / Kobuleti Municipality
В Западной Грузии продолжается активизация оползневых процессов, во многих местах земельными массами перекрыты автомобильные дороги
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Омпарети Ланчхутского района (Западная Грузия) 40 семей оказались отрезанными от внешнего мира - оползни блокировали дорогу к селу, сообщается на странице мэрии Ланчхути в Facebook.
Проблемы возникли и в административной единице Чочхати. В селе Хорети поврежден мост. Восстановительные работы уже начаты. На месте находятся заммэра Бидзина Имнаишвили и представители службы инфраструктуры.
Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии>>
Из-за обильных дождей оползневые процессы вновь активизировались и в Аджарии. В Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные земельные массы сошли на дороги, ведущие к нескольким селам.
Департамент автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дорог, чтобы восстановить автомобильное движение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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