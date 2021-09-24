https://sputnik-georgia.ru/20210924/o-sereznom-neserezno---v-gruzii-obyavlen-konkurs-nauchnykh-komiksov-259868428.html

О серьезном несерьезно - в Грузии объявлен конкурс научных комиксов

О серьезном несерьезно - в Грузии объявлен конкурс научных комиксов

Для победителей конкурса, которые будут объявлены 10 ноября, установлены денежные призы 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T17:36+0400

2021-09-24T17:36+0400

2021-09-24T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Конкур научных комиксов объявлен в Грузии с целью популяризации науки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.Конкурс объявила Тбилисская академия художеств имени Аполлона Кутателадзе в рамках программы Минобразования "Календарь науки 2021" для студентов академии. Конкурсные работы будут приниматься до 3 ноября.Победители будут выявлены 10 ноября. Для авторов трех лучших работ установлены денежные призы.Выставка "Синяя политика морской страны" состоится в Батуми>>Обладатель первого места получит 1,5 тысячи лари, за второе место приз составит 1000 лари и третье – 700 лари.Получить детальную информацию о конкурсе можно по ссылке: https://art.edu.ge/acgeo/index.php?newsid=962Для участников конкурса 12 октября состоится мастер-класс на тему создания научных комиксов. Конкурсанты смогут ознакомиться со спецификой жанра.Лучшие работы, созданные в рамках конкурса, будут изданы в виде сборника.Конкурс научных комиксов является одним из тех мероприятий, которые Минобразования осуществляет для популяризации науки. В ведомстве отмечают, что благодаря конкурсу грузинское научное, литературное, издательское пространство пополнится комиксами научной тематики, а с помощью познавательного и увлекательного формата дети и молодежь заинтересуются наукой.Содействие науке и ее популяризация является одним из главных приоритетов министерства. Именно в рамках проекта "Календарь науки – 2021" осуществлены конкурсы на научную тематику, мастер-классы, выставки, лекции и другие познавательные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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