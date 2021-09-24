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Обрушилась часть крепостной стены XVIII века из-за ливня на востоке Грузии

Обрушилась часть крепостной стены XVIII века из-за ливня на востоке Грузии

Помимо исторической крепости от ливней пострадала и дорога из Кахети в Тушети - на 56-57 километрах трассы сошел оползень 24.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Из-за сильных ливней в селе Омало в районе Тушети обрушилась креспостная стена крепости Кесело 18-го века, заявил губернатор региона Кахети Ираклий Шиошвили.По словам губернатора, помимо исторической крепости от ливней пострадала и дорога из Кахети в Тушети. На 56 и 57-м километре трассы сошел оползень"Мы ждем оценки ситуации на дороге от специалистов. Также мы выясняем, сколько туристов сейчас находится в Тушети, чтобы обеспечить их транспортировку в долину. Если понадобится, мы готовы подключить вертолет", - сказал Шиошвили.Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорным селом Омало, представляющим собой большой интерес для туристов и являющийся памятником культурного наследия. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210924/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-zaprescheno-259853938.html

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