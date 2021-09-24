https://sputnik-georgia.ru/20210924/pankisskoe-uschele-v-gruzii-ostalos-bez-elektroenergii-259881059.html

Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии

Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии

На данный момент из-за темноты и высокого уровня воды начать работы по восстановлению линии электропередачи невозможно 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T23:44+0400

2021-09-24T23:44+0400

2021-09-24T23:53+0400

происшествия

новости

грузия

панкисское ущелье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24636/19/246361912_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b7ac4a04ac9ca125519d7aa2ea8a18d7.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вышедшая из берегов река Алазани повалила основания столбов высоковольтной линии электропередачи, в результате чего три села Панкисского ущелья остались без электричества, сообщает Первый канал.На данный момент из-за темноты и высокого уровня воды начать работы по восстановлению линии электропередачи невозможно.Специалисты энергокомпании начнут восстановление линии, как только уровень воды снизится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210924/obrushilas-chast-krepostnoy-steny-xviii-veka-iz-za-livnya-na-vostoke-gruzii-259880756.html

панкисское ущелье

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, панкисское ущелье