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https://sputnik-georgia.ru/20210924/pankisskoe-uschele-v-gruzii-ostalos-bez-elektroenergii-259881059.html
Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии
Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии
На данный момент из-за темноты и высокого уровня воды начать работы по восстановлению линии электропередачи невозможно 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T23:44+0400
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новости
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панкисское ущелье
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вышедшая из берегов река Алазани повалила основания столбов высоковольтной линии электропередачи, в результате чего три села Панкисского ущелья остались без электричества, сообщает Первый канал.На данный момент из-за темноты и высокого уровня воды начать работы по восстановлению линии электропередачи невозможно.Специалисты энергокомпании начнут восстановление линии, как только уровень воды снизится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210924/obrushilas-chast-krepostnoy-steny-xviii-veka-iz-za-livnya-na-vostoke-gruzii-259880756.html
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происшествия, новости, грузия, панкисское ущелье

Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии

23:44 24.09.2021 (обновлено: 23:53 24.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВысоковольтная линия электропередач (ЛЭП) в регионе Шида Картли
Высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) в регионе Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент из-за темноты и высокого уровня воды начать работы по восстановлению линии электропередачи невозможно
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вышедшая из берегов река Алазани повалила основания столбов высоковольтной линии электропередачи, в результате чего три села Панкисского ущелья остались без электричества, сообщает Первый канал.
На данный момент из-за темноты и высокого уровня воды начать работы по восстановлению линии электропередачи невозможно.
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Специалисты энергокомпании начнут восстановление линии, как только уровень воды снизится.
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