https://sputnik-georgia.ru/20210924/smert-operatora-v-gruzii-gossluzhba-inspektora-vyyavila-narusheniya-v-rabote-mvd-259862664.html

Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД

Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД

ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Государственная служба инспектора Грузии считает нарушением защиты персональных данных обнародование видеозаписей передвижения... 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T15:03+0400

2021-09-24T15:03+0400

2021-09-24T15:16+0400

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смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Государственная служба инспектора Грузии считает нарушением защиты персональных данных обнародование видеозаписей передвижения оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении, в котором отмечено, что министерство внутренних дел было оштрафовано в административном порядке на 2 тысячи лари (более 645 долларов), а медицинское учреждение – на 500 лари (более 161 доллара).МВД задержало наркодилера по подозрению в продаже героина умершему оператору>>Государственная служба инспектора установила, что обнародованные во время брифингов МВД видеозаписи передвижения Лашкарава "не имели конкретной и четко определенной законной цели".Поскольку ни одна из обнародованных министерством записей 11 июля 2021 года не отвечала существующему в обществе главному вопросу в связи с конкретными причинами смерти и при этом на брифинге не была разъяснена связь указанных записей со смертью Лашкарава, обнародование видеозаписей передвижения Лашкарава было оценено как нарушение принципа обработки данных, предусмотренного 4-й статьей закона "О защите персональных данных".При этом Государственная служба инспектора установила, что МВД без соответствующего правового основания получило одну из записей, обнародованную на брифинге 12 июля 2021 года. В частности, Государственная служба инспектора установила, что аудиовидеозапись была получена из медицинского учреждения на основании письменного запроса.При доступе к аудиовидеозаписи и ее загрузке с компьютерного устройства медицинского учреждения МВД не составляло каких-либо процессуальных документов, отражающих проведение следственного действия.Соответственно, Государственная служба безопасности установила нарушение 5-й статьи (Основания для обработки данных) закона "О защите персональных данных".Государственная служба безопасности также установила, что распространенные в Интернете данные о Лашкарава идентичны данным, которые находятся в информационной базе данных МВД – info.pol.ge.Обстоятельства, выявленные в результате проверки, свидетельствуют о факте разглашения персональных данных Лашкарава со стороны сотрудника (сотрудников) МВД Грузии, отмечено в заявлении.Смерть ЛашкарваОператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.По версии МВД Грузии, которое обнародовало результаты химической экспертизы, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотическими веществами.По заключению химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210719/Ekspert-ne-isklyuchaet-chto-travma-ne-mogla-vyzvat-smert-operatora-TV-Pirveli-252354420.html

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новости, грузия, мвд грузии, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция