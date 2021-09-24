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Суд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора
Суд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора
По версии следствия, обвиняемый в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения" 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T23:09+0400
2021-09-24T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Суд отправил в предварительное заключение сына кандидата в мажоритарные депутаты от правящей силы "Грузинская мечта" Михаила Дауташвили Давида, обвиняемого в нападении на активистов самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Сторона защиты требовала для Михаила Дауташвили залога, однако судья принял сторону стороны обвинения.Дауташвили грозит в случае подтверждения вины от 9 до 13 лет.По версии следствия, он 21 сентября в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения" во время конфликта на предвыборном митинге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Суд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора
23:09 24.09.2021 (обновлено: 23:41 24.09.2021)
По версии следствия, обвиняемый в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения"
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Суд отправил в предварительное заключение сына кандидата в мажоритарные депутаты от правящей силы "Грузинская мечта" Михаила Дауташвили Давида, обвиняемого в нападении на активистов самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Сторона защиты требовала для Михаила Дауташвили залога, однако судья принял сторону стороны обвинения.
Дауташвили грозит в случае подтверждения вины от 9 до 13 лет.
По версии следствия, он 21 сентября в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения" во время конфликта на предвыборном митинге.
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