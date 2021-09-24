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Суд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора
Суд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора
По версии следствия, обвиняемый в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения" 24.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Суд отправил в предварительное заключение сына кандидата в мажоритарные депутаты от правящей силы "Грузинская мечта" Михаила Дауташвили Давида, обвиняемого в нападении на активистов самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Сторона защиты требовала для Михаила Дауташвили залога, однако судья принял сторону стороны обвинения.Дауташвили грозит в случае подтверждения вины от 9 до 13 лет.По версии следствия, он 21 сентября в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения" во время конфликта на предвыборном митинге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, дманиси

Суд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора

23:09 24.09.2021 (обновлено: 23:41 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Andrey Starostin / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Andrey Starostin
/
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По версии следствия, обвиняемый в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения"
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Суд отправил в предварительное заключение сына кандидата в мажоритарные депутаты от правящей силы "Грузинская мечта" Михаила Дауташвили Давида, обвиняемого в нападении на активистов самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Сторона защиты требовала для Михаила Дауташвили залога, однако судья принял сторону стороны обвинения.
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Задержан один из участников инцидента в Дманиси
22 сентября, 10:29
412
Дауташвили грозит в случае подтверждения вины от 9 до 13 лет.
По версии следствия, он 21 сентября в селе Гантиади Дманисского района нанес ранения двум активистам "Национального движения" во время конфликта на предвыборном митинге.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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