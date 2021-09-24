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Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ
Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ
За 15 минут на паркете Шенгелия набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал четыре результативные передачи 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T12:31+0400
2021-09-24T12:31+0400
спорт
новости
торнике шенгелия
баскетбол
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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, набрал 13 очков и помог своему клубу обыграть на выезде белорусский "Цмоки-Минск" в стартовом матче Единой Лиги ВТБ (92:44).Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги&gt;&gt;Грузинский форвард вышел в стартовой пятерке, но провел на паркете всего около 15 минут. Тем не менее этого времени Шенгелия хватило, чтобы набрать 13 очков, сделать один подбор и отдать четыре результативные передачи.Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Милутинов. Сербский центровой оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и сделав 10 подборов.Следующий матч в рамках Единой Лиги ВТБ "армейцы" проведут 26 сентября против польского клуба "Зелена Гура".Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя за испанский клуб шесть сезонов. Срок соглашения между 29-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, торнике шенгелия, баскетбол

Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ

12:31 24.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК "Олимпиакос"
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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За 15 минут на паркете Шенгелия набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал четыре результативные передачи
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, набрал 13 очков и помог своему клубу обыграть на выезде белорусский "Цмоки-Минск" в стартовом матче Единой Лиги ВТБ (92:44).
Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги>>
Грузинский форвард вышел в стартовой пятерке, но провел на паркете всего около 15 минут. Тем не менее этого времени Шенгелия хватило, чтобы набрать 13 очков, сделать один подбор и отдать четыре результативные передачи.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Милутинов. Сербский центровой оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и сделав 10 подборов.
Следующий матч в рамках Единой Лиги ВТБ "армейцы" проведут 26 сентября против польского клуба "Зелена Гура".
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя за испанский клуб шесть сезонов. Срок соглашения между 29-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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