https://sputnik-georgia.ru/20210924/tsik-gruzii-izbirateli-na-karantine-progolosuyut-s-pomoschyu-perenosnoy-urny-259865708.html

ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны

ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны

В Грузии позаботились об избирателях, который в день выборов вынуждены будут оставаться в самоизоляции 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T16:51+0400

2021-09-24T16:51+0400

2021-09-24T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает граждан, находящихся в самоизоляции, обратиться к ЦИК с требованием предоставить переносную урну для участия в выборах в органы местного самоуправления.Мелия vs Кобахидзе: после жаркого конфликта стороны обменялись репликами>>Сделать это можно в устной форме с 25 по 27 сентября включительно. Для этого нужно позвонить на номер информационного центра ЦИК - 2-51-00-51 (внутренний номер 0) с 10:00 до 22:00 по местному времени.Как отмечают в ЦИК, для избирательной администрации важно, чтобы у каждого гражданина была возможность осуществления своего избирательного права, предусмотренного Конституцией.Центризбирком создал 73 избирательных участка для обеспечения участия в местных выборах лиц, находящихся в стационарных медицинских учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция).Процедура голосования с помощью переносной урны начнется в день голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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