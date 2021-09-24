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ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны
ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны
В Грузии позаботились об избирателях, который в день выборов вынуждены будут оставаться в самоизоляции 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T16:51+0400
2021-09-24T16:51+0400
2021-09-24T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает граждан, находящихся в самоизоляции, обратиться к ЦИК с требованием предоставить переносную урну для участия в выборах в органы местного самоуправления.Мелия vs Кобахидзе: после жаркого конфликта стороны обменялись репликами>>Сделать это можно в устной форме с 25 по 27 сентября включительно. Для этого нужно позвонить на номер информационного центра ЦИК - 2-51-00-51 (внутренний номер 0) с 10:00 до 22:00 по местному времени.Как отмечают в ЦИК, для избирательной администрации важно, чтобы у каждого гражданина была возможность осуществления своего избирательного права, предусмотренного Конституцией.Центризбирком создал 73 избирательных участка для обеспечения участия в местных выборах лиц, находящихся в стационарных медицинских учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция).Процедура голосования с помощью переносной урны начнется в день голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, цик грузии, местные выборы, выборы, коронавирус covid-19
ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны
В Грузии позаботились об избирателях, который в день выборов вынуждены будут оставаться в самоизоляции
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает граждан, находящихся в самоизоляции, обратиться к ЦИК с требованием предоставить переносную урну для участия в выборах в органы местного самоуправления.
Сделать это можно в устной форме с 25 по 27 сентября включительно. Для этого нужно позвонить на номер информационного центра ЦИК - 2-51-00-51 (внутренний номер 0) с 10:00 до 22:00 по местному времени.
Как отмечают в ЦИК, для избирательной администрации важно, чтобы у каждого гражданина была возможность осуществления своего избирательного права, предусмотренного Конституцией.
Центризбирком создал 73 избирательных участка для обеспечения участия в местных выборах лиц, находящихся в стационарных медицинских учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция).
"Об участии в выборах избирателей, находящихся в стационарных учреждениях и в изоляции, позаботятся специальные группы, которые будут оснащены соответствующей экипировкой и будут обслуживать избирателей с тщательным соблюдением санитарно-гигиенических норм и с полной гарантией безопасности", - отмечено в сообщении.
Процедура голосования с помощью переносной урны начнется в день голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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