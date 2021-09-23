https://sputnik-georgia.ru/20210923/meliya-vs-kobakhidze-posle-zharkogo-konflikta-storony-obmenyalis-replikami-259847149.html

Мелия vs Кобахидзе: после жаркого конфликта стороны обменялись репликами

Мелия vs Кобахидзе: после жаркого конфликта стороны обменялись репликами

"Грузинская мечта" и "Единое Нацдвижение" обвиняют друг друга в обострении ситуации в стране перед местными выборами 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T22:11+0400

2021-09-23T22:11+0400

2021-09-24T00:07+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

ника мелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259847860_0:0:3523:1983_1920x0_80_0_0_fb675ef278c0db83d09ef5ff7ad07dff.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. После жаркого шоу с матами и оскорблениями, устроенного председателями двух самых крупных партий Грузии Ираклием Кобахидзе и Никой Мелия у здания представительства ЕС в Грузии, стороны обменялись взаимными обвинениями уже на брифингах, сделав заявления для общественности.Конфликт днем в четверг начался из-за оценки председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе относительно недавнего противостояния в Дманисском районе на востоке Грузии, когда два сторонника самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" после массовой драки оказались в клинике с тяжелыми ножевыми ранениями."Нацдвижение" обвиняет в инциденте СГБ Грузии и говорит, что драку спровоцировали ее агенты. В свою очередь Кобахидзе заявил, что возможно представители "Нацдвижения" сами спровоцировали ранение своих сторонников.Конфликт начал председатель "Нацдвижения" Ника Мелия, которого оскорбили слова Кобахидзе о вине "Нацдвижения" в ранении своих сторонников, и он начал оскорблять Кобахидзе. Тот не сдержался и в ответ начал материть соперника, дело до драки не дошло лишь благодаря окружению политических соперников. Кобахидзе сел в машину и уехал, но позже уже на брифинге обвинил Мелия в провокаторстве."В последние дни мы каждый день говорили о том, что в офисах "Нацдвижения" планировались серьезные провокации для искусственного ухудшения предвыборной ситуации в стране. Примеры этого мы видели в последние дни в Дманиси, Карели, Батуми и Хелвачаури, и сегодняшний факт только подтверждает, что в 4 районах это не были спонтанные провокации, а план "Национального движения", - сказал Кобахидзе.При этом Кобахидзе извинился перед общественностью за мат, который он себе позволил в разговоре с Мелия.В ответ на это брифинг провел и Мелия, который назвал действия Кобахидзе агонией "Грузинской мечты".При этом он отметил, что никогда не пройдет мимо насилия и не смирится с несправедливостью и "Грузинской мечтой".Он отметил, что "Нацдвижение" не даст "Грузинской мечте" выиграть."Мы будем защищать все участки и все итоговые протоколы и не дадим их исправлять по собственному желанию. И грузинский народ с гордостью будет праздновать победу", - сказал Мелия.Между тем, другие участники негативно оценили конфликт двух самых крупных партий Грузии."То, что происходило сегодня, – это катастрофа для страны", - сказал лидер "Третьей силы" Георгий Вашадзе.А вот лидер партии "Для Грузии" был еще более категоричен."То, что мы увидели сегодня, – это цирк. И любой здравомыслящий человек понимает, что нельзя этих господ один на один. При этом в цирке участвовали лидеры двух самых крупных партий страны, что является безответственностью не только друг к другу, но и к стране и гражданам", - сказал Гахария.До выборов в Грузии остается всего 8 дней. Уже второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых население страны будет выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/predvybornye-strasti-nakalyayutsya-meliya-i-kobakhidze-edva-ne-podralis-u-ofisa-es-v-tbilisi-259837123.html

https://sputnik-georgia.ru/20210923/kto-otkuda-kuda-i-zachem-kak-izmenilis-partii-v-gruzi-za-god--259809828.html

https://sputnik-georgia.ru/20210923/vstrechi-s-partnerami-pered-vyborami-chto-obsuzhdayut-partii-s-dipkorpusom-259844437.html

https://sputnik-georgia.ru/20210921/stolknuli-li-operatora-i-zachem-bylo-gakhariya-letat-v-venu--temnye-gruzinskie-fishki-259784267.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, ника мелия