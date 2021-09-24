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В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ковид-ограничения и путешествовать только в масках 24.09.2021, Sputnik Грузия
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экономика
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батуми
тбилиси
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси 25, 26 и 27 сентября, говорится в сообщении ГЖД в Facebook.Назначение дополнительного поезда связано с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского побережья.Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира &gt;&gt;&gt;Дополнительный поезд 25 сентября из Тбилиси выйдет в 00:35, а из Батуми – в 15:00 по местному времени.Что касается расписания на 26 и 27 сентября, то из Тбилиси дополнительный поезд выйдет в 00:30, а из Батуми – в 00:30 по местному времени.Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.Билеты на дополнительные рейсы уже в продаже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога

В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

10:51 24.09.2021 (обновлено: 11:13 24.09.2021)
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© photo: Georgian Railway / FBДвухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми
Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Georgian Railway / FB
Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ковид-ограничения и путешествовать только в масках
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси 25, 26 и 27 сентября, говорится в сообщении ГЖД в Facebook.
Назначение дополнительного поезда связано с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского побережья.
Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира >>>
Дополнительный поезд 25 сентября из Тбилиси выйдет в 00:35, а из Батуми – в 15:00 по местному времени.
Что касается расписания на 26 и 27 сентября, то из Тбилиси дополнительный поезд выйдет в 00:30, а из Батуми – в 00:30 по местному времени.
Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.
Билеты на дополнительные рейсы уже в продаже.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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