https://sputnik-georgia.ru/20210924/zhiteley-pyati-domov-v-prigorode-tbilisi-evakuirovali-posle-silnogo-dozhdya-259850385.html

Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя

Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя

Правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T07:32+0400

2021-09-24T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять семей пострадали от сильного дождя в пригороде Тбилиси Насагури накануне, их пришлось эвакуировать в гостиницы, сообщил глава Самгорского района столицы Каха Самхарадзе журналистам.По его словам, у всех семей дождь повредил дома и жить там стало невозможно."Мы предложили людям перевезти их в гостиницу. Всего пострадали пять семей. У их домов снесло крыши, в результате чего сами дома оказались повреждены, оставаться в этих домах небезопасно", – сказал Самхарадзе.По его словам, дождь также повредил дороги в пригороде и систему уличного освещения.Подсчет ущерба начнется уже в пятницу. Ранее правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/dozhd-grad-shtorm-v-gruzii-ozhidaetsya-rezkoe-ukhudshenie-pogody-259623969.html

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