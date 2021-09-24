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Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
Правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T07:32+0400
2021-09-24T08:14+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять семей пострадали от сильного дождя в пригороде Тбилиси Насагури накануне, их пришлось эвакуировать в гостиницы, сообщил глава Самгорского района столицы Каха Самхарадзе журналистам.По его словам, у всех семей дождь повредил дома и жить там стало невозможно."Мы предложили людям перевезти их в гостиницу. Всего пострадали пять семей. У их домов снесло крыши, в результате чего сами дома оказались повреждены, оставаться в этих домах небезопасно", – сказал Самхарадзе.По его словам, дождь также повредил дороги в пригороде и систему уличного освещения.Подсчет ущерба начнется уже в пятницу. Ранее правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, дождь

Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя

07:32 24.09.2021 (обновлено: 08:14 24.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliТучи над Тбилиси
Тучи над Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять семей пострадали от сильного дождя в пригороде Тбилиси Насагури накануне, их пришлось эвакуировать в гостиницы, сообщил глава Самгорского района столицы Каха Самхарадзе журналистам.
По его словам, у всех семей дождь повредил дома и жить там стало невозможно.
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"Мы предложили людям перевезти их в гостиницу. Всего пострадали пять семей. У их домов снесло крыши, в результате чего сами дома оказались повреждены, оставаться в этих домах небезопасно", – сказал Самхарадзе.
По его словам, дождь также повредил дороги в пригороде и систему уличного освещения.
Подсчет ущерба начнется уже в пятницу. Ранее правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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