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Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
Правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T07:32+0400
2021-09-24T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять семей пострадали от сильного дождя в пригороде Тбилиси Насагури накануне, их пришлось эвакуировать в гостиницы, сообщил глава Самгорского района столицы Каха Самхарадзе журналистам.По его словам, у всех семей дождь повредил дома и жить там стало невозможно."Мы предложили людям перевезти их в гостиницу. Всего пострадали пять семей. У их домов снесло крыши, в результате чего сами дома оказались повреждены, оставаться в этих домах небезопасно", – сказал Самхарадзе.По его словам, дождь также повредил дороги в пригороде и систему уличного освещения.Подсчет ущерба начнется уже в пятницу. Ранее правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
07:32 24.09.2021 (обновлено: 08:14 24.09.2021)
Правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять семей пострадали от сильного дождя в пригороде Тбилиси Насагури накануне, их пришлось эвакуировать в гостиницы, сообщил глава Самгорского района столицы Каха Самхарадзе журналистам.
По его словам, у всех семей дождь повредил дома и жить там стало невозможно.
"Мы предложили людям перевезти их в гостиницу. Всего пострадали пять семей. У их домов снесло крыши, в результате чего сами дома оказались повреждены, оставаться в этих домах небезопасно", – сказал Самхарадзе.
По его словам, дождь также повредил дороги в пригороде и систему уличного освещения.
Подсчет ущерба начнется уже в пятницу. Ранее правительство Грузии пообещало возместить ущерб всем семьям, которые пострадали от сильных дождей в этом году.
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