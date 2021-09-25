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Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID

Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID

Вакцинация школьных педагогов является одним из условий возвращения учеников на очную учебу 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T17:29+0400

2021-09-25T17:29+0400

2021-09-25T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Более 60% учителей государственных и частных школ и представителей школьной администрации вакцинированы от коронавируса, сообщает Первый канал.По словам педагогов, их цель – еще активнее вовлечь все школьное сообщество в процесс вакцинации, дабы способствовать безопасному продолжению образовательного процесса в школьной среде.Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе >>>Примечательно, что в последние месяцы в сотрудничестве с Министерством образования и науки и ЮНИСЕФ была запущена общенациональная информационная кампания по иммунизации учителей. В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9 до 65%. И это число растет с каждым днем.Кабинеты прививок для представителей сферы образования выделены во всех центрах иммунизации, действующих в масштабе страны. Массовая вакцинация проводится без предварительной регистрации для представителей государственных и частных школ, а также профессиональных школ и вузов.Вакцинация проводится постоянно в Тбилиси и во всех регионах Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, образование, образование в грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19