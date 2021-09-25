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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210925/bolshe-poloviny-uchiteley-i-predstaviteley-shkol-v-gruzii-vaktsinirovany-ot-covid-259883171.html
Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID
Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID
Вакцинация школьных педагогов является одним из условий возвращения учеников на очную учебу 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T17:29+0400
2021-09-25T17:29+0400
четвертая волна
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образование в грузии
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Более 60% учителей государственных и частных школ и представителей школьной администрации вакцинированы от коронавируса, сообщает Первый канал.По словам педагогов, их цель – еще активнее вовлечь все школьное сообщество в процесс вакцинации, дабы способствовать безопасному продолжению образовательного процесса в школьной среде.Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе &gt;&gt;&gt;Примечательно, что в последние месяцы в сотрудничестве с Министерством образования и науки и ЮНИСЕФ была запущена общенациональная информационная кампания по иммунизации учителей. В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9 до 65%. И это число растет с каждым днем.Кабинеты прививок для представителей сферы образования выделены во всех центрах иммунизации, действующих в масштабе страны. Массовая вакцинация проводится без предварительной регистрации для представителей государственных и частных школ, а также профессиональных школ и вузов.Вакцинация проводится постоянно в Тбилиси и во всех регионах Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, образование, образование в грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID

17:29 25.09.2021
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© photo: Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia / FBВ школах Тбилиси проект "Живые книги"
В школах Тбилиси проект Живые книги - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia / FB
Вакцинация школьных педагогов является одним из условий возвращения учеников на очную учебу
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Более 60% учителей государственных и частных школ и представителей школьной администрации вакцинированы от коронавируса, сообщает Первый канал.
По словам педагогов, их цель – еще активнее вовлечь все школьное сообщество в процесс вакцинации, дабы способствовать безопасному продолжению образовательного процесса в школьной среде.
Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе >>>
Примечательно, что в последние месяцы в сотрудничестве с Министерством образования и науки и ЮНИСЕФ была запущена общенациональная информационная кампания по иммунизации учителей. В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9 до 65%. И это число растет с каждым днем.
Кабинеты прививок для представителей сферы образования выделены во всех центрах иммунизации, действующих в масштабе страны. Массовая вакцинация проводится без предварительной регистрации для представителей государственных и частных школ, а также профессиональных школ и вузов.
Вакцинация проводится постоянно в Тбилиси и во всех регионах Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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