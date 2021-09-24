https://sputnik-georgia.ru/20210924/srok-godnosti-vaktsiny-pfizer-prodlen---tikaradze-259874385.html

Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе

Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе

FDA продлило срок годности вакцине Pfizer с шести до девяти месяцев 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T19:26+0400

2021-09-24T19:26+0400

2021-09-24T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) продлило срок годности вакцин Pfizer на три месяца, заявила журналистам глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.По ее словам, в Грузии не испорчена ни одна вакцина, более того определенное количество вакцин имеют срок годности до конца ноября.Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться>>"Это около 200 тысяч вакцин, гарантия использования которых у нас есть. К тому же FDA продлило срок годности вакцине Pfizer с шести до девяти месяцев. Исходя из этого, такого риска и не было", - заявила Тикарадзе.Так министр здравоохранения ответила эпидемиологам, которые выразили опасение, что если тем вакцинации снизится, срок годности Pfizer может истечь уже в ноябре. На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca. Для того, чтобы сделать полную дозу вакцины этих компаний, нужно прививаться дважды. Скоро Грузия должна получить вакцину Jonson&Jonson, для которой достаточна одна доза прививки против коронавируса.К этому времени в Грузии сделано 1 715 073 прививки, двумя дозами вакцинировано 751 410 человек. Однако в последние недели суточный показатель иммунизации населения значительно снизился.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19