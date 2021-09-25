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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210925/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-597-259883481.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 597
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 597
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 189 человек, а с начала пандемии – 573 542 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T10:50+0400
2021-09-25T11:00+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 597. Скончались 38 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 605 360 случаев заражения.Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин &gt;&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 189 человек, а с начала пандемии – 573 542. Скончались 8 787.За сутки сделано 34 331 тест, в том числе 17 205 на антиген и 17 126 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 4,65%, за последние 14 дней – 6,62%, за последние семь дней – 6,17%.К этому времени сделано 1 729 672 прививки, в том числе за последние сутки – 13 580.В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 656, в ковид-гостиницах – 906.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 597

10:50 25.09.2021 (обновлено: 11:00 25.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - посетитель кафе в маске
Эпидемия коронавируса - посетитель кафе в маске - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 189 человек, а с начала пандемии – 573 542
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 597. Скончались 38 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 605 360 случаев заражения.
Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин >>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 189 человек, а с начала пандемии – 573 542. Скончались 8 787.
За сутки сделано 34 331 тест, в том числе 17 205 на антиген и 17 126 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 4,65%, за последние 14 дней – 6,62%, за последние семь дней – 6,17%.
К этому времени сделано 1 729 672 прививки, в том числе за последние сутки – 13 580.
В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 656, в ковид-гостиницах – 906.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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