https://sputnik-georgia.ru/20210924/aziatskiy-bank-pomozhet-gruzii-v-priobretenii-vaktsin-259878078.html

Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин

Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин

В планах правительства Грузии вакцинировать 60% взрослого населения, или 1,7 миллиона человек, к концу 2021 года 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T20:46+0400

2021-09-24T20:46+0400

2021-09-24T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поможет Грузии закупиться вакцинами против COVID-19, а также усилить потенциал страны по реализации своей программы вакцинации, предоставляя правительству страны кредит в размере 15 миллионов долларов, сказано в сообщении организации.Проект поможет Национальному плану вакцинации Грузии приобрести и ввезти в страну примерно 700 тысяч доз вакцины, иглы, безопасные контейнеры и других предметы, необходимые для вакцинации.Кредит финансируется в рамках программы по привлечению Азиатско-Тихоокеанского региона к вакцине против коронавируса APVAX стоимостью 9 млрд долларов США. В рамках этой программы АБР намерен оказать быструю и равную поддержку развивающимся странам в процессе закупки и доставки эффективных и безопасных вакцин против коронавируса (COVID-19). Программа была запущена в декабре 2020 года."Этот проект спасет жизни людей в Грузии, снизит распространение заболевание и вызванную им смертность, а также восстановит уверенность населения в себе. АБР полностью поддерживает Грузию в управлении негативным воздействием коронавируса на здравоохранение, социальную защиту и экономику, и этот проект является ключевым компонентом полной поддержки АБР в борьбе с пандемией в стране", - заявил президент АБР Масацугу Асакава.АБР напоминает, что в планах правительства Грузии вакцинировать 60% взрослого населения, или 1,7 миллиона человек, к концу 2021 года. Помощь Банка позволит вакцинировать более 300 тысяч граждан, или 8% от общей численности населения Грузии.Помощь АБР также укрепит потенциал Минздрава по реализации программы вакцинации против COVID-19. Медицинские работники и персонал вакцинации пройдут переподготовку по гендерным вопросам.Гендерная тематика также будет включена в коммуникационные планы и пособия мобильных групп по вакцинации для улучшения доступа к женщинам и маргинализованным группам.Новый проект, одобренный АБР, - еще одна ступень помощи Банка для Грузии в ответ на COVID-19. АБР уже предоставил Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов для поддержки механизмов социальной защиты и пострадавшего бизнеса в рамках антикризисного плана правительства. Бюджетный заем в размере 200 миллионов долларов был выделен на укрепление системы социальной защиты, налоговой политики и управления долгом в стране. Кроме того, Грузии был выдан грант в размере 2,5 миллиона долларов на улучшение возможностей лабораторных исследований и закупку медицинского оборудования.Цель Азиатского банка развития – содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/k-dekabryu-v-gruzii-dolzhno-byt-vaktsinirovano-60-vzroslogo-naseleniya-259734007.html

https://sputnik-georgia.ru/20210924/pochemu-gruziya-beret-kredit-v-azii-no-otkazalas-ot-ssudy-u-evrosoyuza-259850514.html

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экономика, новости, грузия, азиатский банк развития (абр), вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19