https://sputnik-georgia.ru/20210925/desyatki-gorozhan-i-turistov-zastryavshikh-v-gorakh-tusheti-vyvezli-na-vertoletakh-259884285.html

Десятки горожан и туристов, застрявших в горах Тушети, вывезли на вертолетах

Десятки горожан и туристов, застрявших в горах Тушети, вывезли на вертолетах

В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный поселок оказался отрезанным от внешнего мира 25.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Десятки горожан и туристов, застрявших в высокогорном краю Тушети, доставлены на равнину на вертолете из-за повреждения дороги, передает телеканал Imedi. К процессу подключились два вертолета МВД Грузии. Вследствие повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный поселок оказался отрезанным от внешнего мира. В итоге местные жители и иностранные туристы оказались в горах.Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии >>>В Тушети из-за сильных ливней был поврежден памятник культурного наследия – накануне в Кесело обрушилась стена замковой башни XVIII века. Помимо Тушети, стихия создала проблемы в нескольких муниципалитетах Кахети, в том числе в Панкиси, где была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате чего три деревни остались без электричества.По словам губернатора Кахети Ираклия Шиошвили, как только уровень воды в реке Алазани спадет, начнутся работы по немедленному восстановлению электроснабжения населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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