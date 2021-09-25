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Десятки горожан и туристов, застрявших в горах Тушети, вывезли на вертолетах
Десятки горожан и туристов, застрявших в горах Тушети, вывезли на вертолетах
В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный поселок оказался отрезанным от внешнего мира 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T12:10+0400
2021-09-25T12:10+0400
2021-09-25T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Десятки горожан и туристов, застрявших в высокогорном краю Тушети, доставлены на равнину на вертолете из-за повреждения дороги, передает телеканал Imedi. К процессу подключились два вертолета МВД Грузии. Вследствие повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный поселок оказался отрезанным от внешнего мира. В итоге местные жители и иностранные туристы оказались в горах.Панкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии >>>В Тушети из-за сильных ливней был поврежден памятник культурного наследия – накануне в Кесело обрушилась стена замковой башни XVIII века. Помимо Тушети, стихия создала проблемы в нескольких муниципалитетах Кахети, в том числе в Панкиси, где была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате чего три деревни остались без электричества.По словам губернатора Кахети Ираклия Шиошвили, как только уровень воды в реке Алазани спадет, начнутся работы по немедленному восстановлению электроснабжения населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, омало, тушети
Десятки горожан и туристов, застрявших в горах Тушети, вывезли на вертолетах
12:10 25.09.2021 (обновлено: 12:32 25.09.2021)
В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный поселок оказался отрезанным от внешнего мира
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Десятки горожан и туристов, застрявших в высокогорном краю Тушети, доставлены на равнину на вертолете из-за повреждения дороги, передает
телеканал Imedi. К процессу подключились два вертолета МВД Грузии.
Вследствие повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный поселок оказался отрезанным от внешнего мира. В итоге местные жители и иностранные туристы оказались в горах.
В Тушети из-за сильных ливней был поврежден памятник культурного наследия – накануне в Кесело обрушилась стена замковой башни XVIII века. Помимо Тушети, стихия создала проблемы в нескольких муниципалитетах Кахети, в том числе в Панкиси, где была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате чего три деревни остались без электричества.
По словам губернатора Кахети Ираклия Шиошвили, как только уровень воды в реке Алазани спадет, начнутся работы по немедленному восстановлению электроснабжения населения.
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