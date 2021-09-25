https://sputnik-georgia.ru/20210925/doch-sergeya-bodrova-rasskazala-podrobnosti-o-semkakh-v-pikantnykh-stsenakh-259840851.html

Дочь Сергея Бодрова рассказала подробности о съемках в пикантных сценах

Дочь Сергея Бодрова рассказала подробности о съемках в пикантных сценах

Эротические съемки – это часть актерской профессии, и в этом вопросе Ольга доверилась режиссеру 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T13:45+0400

2021-09-25T13:45+0400

2021-09-25T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга рассказала о съемках в эротических сценах в новом фильме режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз", где она играет одну из главных ролей.По сюжету фильма молодая пара – Александра, которую играет Ольга Бодрова, и Николай, которого исполняет Валерий Степанов, прячутся от мира в доме в лесу. Однажды они встречают еще одну пару, очень похожую на них самих. Это знакомство окажется для влюбленных важным событием, поскольку поможет разобраться в собственных чувствах.Так как по сюжету фильма Ольга Бодрова и Валерий Степанов играют влюбленную пару, эротические сцены в фильме также присутствуют. Молодая артистка знала об этом заранее и подошла к делу с профессионализмом. Она отметила, что подобные съемки – часть ее профессии, и в этом вопросе она доверилась режиссеру.Артистка назвала подход Хомерики к постановке и съемкам "человеческим". "Я помню, там была сцена, над которой он думал. Мы пробовали ее сделать, и в конце он мне сказал: "А можешь увидеть в конце божью коровку и просто сказать ему "ой, божья коровка". Это было так просто, но так глубоко, потому что вдруг из-за божьей коровки оживает сцена, оживает человек, и мне это очень понравилось", – сказала актриса в интервью "Известиям".23-летняя дочь погибшего Сергея Бодрова-младшего Ольга пошла по стопам своего известного отца и выбрала карьеру актрисы. В 2020 году Ольга Бодрова окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Сегодня она служит в театре "Мастерская Петра Фоменко".Сергей Бодров-младший трагически погиб в 2002 году во время схода ледника. В то время режиссер и актер снимал свой собственный кинопроект в Кармадонском ущелье. На момент смерти ему было всего 30 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, ольга бодрова, сергей бодров-младший