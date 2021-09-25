https://sputnik-georgia.ru/20210925/istoriya-soglasheniya-kakhetinskogo-tsarya-levana-i-ivana-groznogo-259821492.html

История соглашения кахетинского царя Левана и Ивана Грозного

История соглашения кахетинского царя Левана и Ивана Грозного

Колумнист Sputnik, историк Вано Сулори вспоминает один очень примечательный период из истории Грузии, связанный с великим князем Московским и всея Руси 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T19:09+0400

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Во второй половине XVI века, по договоренности царей России и Кахети, города-крепости Кахети в течение почти семи лет вместе с грузинами охраняли русские воины (стрельцы). Правда, их было немного (предположительно 300-500 человек), но они владели новейшим для того времени оружием и считались довольно серьезной силой.Царь Кахети Леван Георгиевич (1418-1574) был разумным и осмотрительным правителем, во время царствования которого в Кахети царил мир. Кахетинскому государю удалось уладить отношения с соседним Шамлахом (Дагестаном), подчинить отколовшиеся Пшави-Хевсурети и Тушети. В отношениях с кызылбашским Ираном Леван проводил политику показной верности и уступок. В отличие от своего отца Георгия, он больше отдавал предпочтение дипломатии, нежели военной силе.Однако Леван не смог своей политикой отвести от страны угрозу. В 1521 году кахетинцы пошли в поход на Шакинское ханство. Однако, поскольку Шакинский хан Хасан-Бег был вассалом иранского шаха, персы, под командованием Див Султана, чтобы наказать Левана, напали на его царство, разорили города и поселения, в том числе крупнейшие торговые центры – Греми и Дзагеби.Леван был вынужден предстать перед Исмаил-Шахом, находившемся в городе Ариш, и заверить его в покорности.И все же иранцы кахетинскому царю не доверяли, однако пока персы вели многолетнюю и беспощадную борьбу с османами, они не обостряли отношения с Леваном и удовлетворялись его формальной покорностью. В 1555 году в городе Амасиа Иран заключил мир с Османией, и у Тамаз-Шаха уже были руки развязаны в связи с Кахети – он перешел на агрессивные действия. Кахетинский царь, чтобы ублажить шаха, в 1556 году послал Тамазу в Ширван своего среднего сына Иесе (Вахтанга) и сопроводил его податью. Шах принял подать и оставил царевича в заложниках. А Леван так и не смог расположить к себе шаха и при этом навсегда потерял сына.Персы держали заложника в очень плохих условиях и старались обратить его в мусульманство. Когда уговоры добрым словом результата не принесли, они прибегли к угрозам. Однако Иесе оказался крепким орешком, и усилия шаха долго были тщетны.Три года кахетинский царевич выдерживал давление. Напоследок он "сломался" и велел передать шаху, что согласен поменять веру. Иесе в 1559 году принял мусульманство и взял мусульманское имя Иса-Хан, тем самым заслужив милость шаха. Однако вскоре выяснилось, что грузинский царевич принял ислам, чтобы освободиться из когтей иранского шаха. Иесе сбежал, отказался от мусульманства и вернулся в православие. Однако был пойман и доставлен к иранскому правителю. Разгневанный Тамаз-Шах 23 декабря 1562 года навсегда заточил кахетинского царевича в аламутскую тюрьму.Шах и этим не стал довольствоваться, и в 1562 году отобрал у Кахети Цукети и подарил его Шамхалу. Было очевидно, что шах Тамаз готовил серьезное испытание Левану и его двору.Исходя из сложившегося положения, Леван, подобно своему деду Александру Первому, решил наладить дипломатические отношения с Россией, стоявшей на пути расцвета. До того, как в 1563-1564 году отправить в Москву посла, царь Леван из всех доступных источников собирал информацию о северном соседе. Это дошло до русского царя, о чем существует косвенная информация. К примеру, в 1557 году посланник кабардинцев, некто Канклич, уверял Ивана Грозного, что царь иверийцев вместе с черкесами и кабардинцами стремится к его покровительству. Известны и слова Ивана Алферьева, посланного в 1558 году послом к польскому двору, что его государь опечален и возмущен тем, что Иверия завоевана персами.Словом, с 60-х годов XVI века Леван активизировал отношения с Российским государством, в чем было заинтересовано и российское царство – помимо единоверия, сближению этих двух царств способствовали и другие факторы.В то время Россией правил царь Иван IV (Грозный). Им уже были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, и российская граница была передвинута до слияния реки Терек и Каспийского моря. А после укрепления в Кабарде у Ивана Грозного появилась возможность заполучить торговые магистрали побережья Каспия и получать большие прибыли от торговли шелком. Во второй половине же XVI века явно чувствовалась тенденция того, что экономические интересы перерастали в политические, что неслыханно увеличивало заинтересованность Кахетинским царством во внешней политике России. Как уверяют английские авторы XVI века Джекинсон, Джеффри Декет, Лоуренс Чепмэн, Артур Эдварс, в то время Кахети славился производством шелка, а в его главном городе Зегами (Дзагеми) можно было купить очень много этого товара. Шелк же ценился очень дорого, и край Кахети для России выглядел крайне привлекательно.Кахетинцы с Россией на прямую связь не выходили. В 1563 году, по заданию Ивана Грозного, для оформления торгово-экономического договора в Иране находился английский коммерсант, член торговой компании Энтони Джекинсон. В апреле того же года английский коммерсант возвращался в Россию, когда в городе Шемаха его встретил армянский купец, специально посланный к нему грузинским царем. Устами армянского купца грузинский царь просил у англичанина посредничества перед российским государем.Однако неизвестно, привезли ли в Россию посла кахетинсого царя английские коммерсанты или ему самостоятельно пришлось преодолеть такой путь. Факт, что визит оказался довольно успешным. Правда, этот вопрос созрел с двух сторон, однако его решить даже для такого сильного государя, как Иван Грозный, было делом нелегким. В то время Россия была ввязана в затяжную ливонскую войну, к этому прибавлялась опричнина, что пошатнуло экономическое и политическое положение страны. На этом фоне посылка войска в Кахети означала вероятность войны с Османией и Ираном. Несмотря на это, Иван Грозный этот шаг предпринял.Примечательно, что кахетинский царь активизировал связи с Россией после того, как Иван Грозный вблизи Кахетинского царства, в ущелье реки Терек в 1563 году возвел крепость Таргу (Тарк) и разместил в ней хорошо вооруженный отряд. Это было большой политической победой России.В ноябре 1565 года посол Левана Якоб вернулся из Москвы, за чем последовало и прибытие в Кахети стрельцов, вооруженных для того периода передовым стрелковым оружием. Леван расставил русских воинов в кахетинские крепости и надежно их укрепил.Однако русским солдатам пришлось пробыть в Кахети недолго. Появление там русских буквально разъярило османского султана Селима Второго (прозванного пьяницей), который, подобно шаху Тамазу, посылал Левану угрозу за угрозой. Царь, который уже был в возрасте, не выдержал давления османов и персов, и по просьбе самого кахетинского царя, Иван Грозный вывел своих воинов из Грузии, как говорится, хлопнув за собой дверью. Увы, в будущем это очень дорого обошлось нашей стране…Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Вано Сулори

Вано Сулори

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Вано Сулори

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