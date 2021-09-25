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Lancet распустил группу, которая изучала происхождение коронавируса
Lancet распустил группу, которая изучала происхождение коронавируса
Ведущий медицинский журнал решил распустить исследовавшую происхождение коронавируса группу ученых и назвал конкретную причину 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T18:45+0400
2021-09-25T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Глава комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс решил распустить рабочую группу, которая изучала происхождение COVID-19, из-за возможного конфликта интересов, сообщает газета Wall Street Journal.По словам Сакса, он прекращает деятельность группы, потому что обеспокоен ее связями с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance. Согласно изданию, эта базирующаяся в Нью-Йорке организация раньше практиковала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей вместе с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка пандемии."Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", – цитирует газета слова Сакса.Сообщается, что президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а ряд входивших в группу ученых ранее сотрудничали с Дасзаком или EcoHealth Alliance.По информации газеты, Дасзак – противник версии происхождения коронавируса в лаборатории. Президент EcoHealth Alliance ранее посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения коронавируса. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".Сакс утверждает, что комиссия намерена продолжить исследование происхождения коронавируса нового типа и планирует опубликовать доклад в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, журнал the lancet, коронавирус covid-19

Lancet распустил группу, которая изучала происхождение коронавируса

18:45 25.09.2021
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© AP Photo / Brian IngangaСотрудник лаборатории держит в руках образцы анализов на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках образцы анализов на COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Brian Inganga
Ведущий медицинский журнал решил распустить исследовавшую происхождение коронавируса группу ученых и назвал конкретную причину
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Глава комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс решил распустить рабочую группу, которая изучала происхождение COVID-19, из-за возможного конфликта интересов, сообщает газета Wall Street Journal.
По словам Сакса, он прекращает деятельность группы, потому что обеспокоен ее связями с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance. Согласно изданию, эта базирующаяся в Нью-Йорке организация раньше практиковала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей вместе с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка пандемии.
"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", – цитирует газета слова Сакса.
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Сообщается, что президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а ряд входивших в группу ученых ранее сотрудничали с Дасзаком или EcoHealth Alliance.
По информации газеты, Дасзак – противник версии происхождения коронавируса в лаборатории. Президент EcoHealth Alliance ранее посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения коронавируса. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".
Сакс утверждает, что комиссия намерена продолжить исследование происхождения коронавируса нового типа и планирует опубликовать доклад в 2022 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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