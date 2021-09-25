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Лучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов
Лучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов
Гран-при фестиваля получила картина Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?" 25.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. XVI Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF назвал своих победителей.Церемония закрытия смотра прошла накануне в кинотеатре Apollo. Международное жюри присудило призы в трех категориях конкурса – международные художественные фильмы, документальные и короткометражные фильмы.Гран-при номинации художественных лент получила кинолента "Что мы видим, когда смотрим на небо?" (Грузия/Германия) грузинского режиссера Александра Коберидзе. Картина также была отмечена жюри грузинских кинокритиков.Лучшим актером стал Сергей Филимонов в фильме "Носорог" (Украина/Германия/Польша) Олега Сенцова, а приз лучшей актрисы получила Нуца Кухианидзе, сыгравшая в фильме "Смерть Отара" (Грузия/Германия/Литва) Сосо Блиадзе.Лучшим документальным фильмом назван "1970" Томаса Вольски (Польша), приз также получили "Котлован" Андрея Грязева (Россия) и "Атлантида" Юрия Анкарани (Италия/Франция/США/Катар).В категории короткометражных фильмов жюри отметило следующие фильмы: "Подготовка" Ильи Аситашвили (Грузия), "Одинокая Лили" Зу Джинг (Китай) и "Как на Миконосе" Алессандро Портио (Италия).В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования &gt;&gt;&gt;Кинофестиваль проходил в кинотеатрах Apollo и на площади Европы в полном соответствии с рекомендациями Минздрава.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.BIAFF традиционно проходит при поддержке мэрии Батуми, Национального центра кинематографии Грузии, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, правительства Аджарии и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, батуми, biaff, грузинское кино

Лучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов

23:35 25.09.2021
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© photo: Batumi International Art-House Film Festival / FBМеждународный фестиваль авторского кино BIAFF
Международный фестиваль авторского кино BIAFF - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Batumi International Art-House Film Festival / FB
Гран-при фестиваля получила картина Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?"
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. XVI Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF назвал своих победителей.
Церемония закрытия смотра прошла накануне в кинотеатре Apollo. Международное жюри присудило призы в трех категориях конкурса – международные художественные фильмы, документальные и короткометражные фильмы.
Гран-при номинации художественных лент получила кинолента "Что мы видим, когда смотрим на небо?" (Грузия/Германия) грузинского режиссера Александра Коберидзе. Картина также была отмечена жюри грузинских кинокритиков.
© photo : courtesy of Faraz Fesharaki Кадры из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо"
Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
Кадры из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо"
© photo : courtesy of Faraz Fesharaki
Лучшим актером стал Сергей Филимонов в фильме "Носорог" (Украина/Германия/Польша) Олега Сенцова, а приз лучшей актрисы получила Нуца Кухианидзе, сыгравшая в фильме "Смерть Отара" (Грузия/Германия/Литва) Сосо Блиадзе.
Лучшим документальным фильмом назван "1970" Томаса Вольски (Польша), приз также получили "Котлован" Андрея Грязева (Россия) и "Атлантида" Юрия Анкарани (Италия/Франция/США/Катар).
В категории короткометражных фильмов жюри отметило следующие фильмы: "Подготовка" Ильи Аситашвили (Грузия), "Одинокая Лили" Зу Джинг (Китай) и "Как на Миконосе" Алессандро Портио (Италия).
В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования >>>
Кинофестиваль проходил в кинотеатрах Apollo и на площади Европы в полном соответствии с рекомендациями Минздрава.
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.
BIAFF традиционно проходит при поддержке мэрии Батуми, Национального центра кинематографии Грузии, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, правительства Аджарии и других.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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