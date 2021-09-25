https://sputnik-georgia.ru/20210925/luchshie-iz-luchshikh-batumskiy-kinofestival-biaff-nagradil-laureatov-259887571.html

Лучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов

Лучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов

Гран-при фестиваля получила картина Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?" 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T23:35+0400

2021-09-25T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. XVI Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF назвал своих победителей.Церемония закрытия смотра прошла накануне в кинотеатре Apollo. Международное жюри присудило призы в трех категориях конкурса – международные художественные фильмы, документальные и короткометражные фильмы.Гран-при номинации художественных лент получила кинолента "Что мы видим, когда смотрим на небо?" (Грузия/Германия) грузинского режиссера Александра Коберидзе. Картина также была отмечена жюри грузинских кинокритиков.Лучшим актером стал Сергей Филимонов в фильме "Носорог" (Украина/Германия/Польша) Олега Сенцова, а приз лучшей актрисы получила Нуца Кухианидзе, сыгравшая в фильме "Смерть Отара" (Грузия/Германия/Литва) Сосо Блиадзе.Лучшим документальным фильмом назван "1970" Томаса Вольски (Польша), приз также получили "Котлован" Андрея Грязева (Россия) и "Атлантида" Юрия Анкарани (Италия/Франция/США/Катар).В категории короткометражных фильмов жюри отметило следующие фильмы: "Подготовка" Ильи Аситашвили (Грузия), "Одинокая Лили" Зу Джинг (Китай) и "Как на Миконосе" Алессандро Портио (Италия).В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования >>>Кинофестиваль проходил в кинотеатрах Apollo и на площади Европы в полном соответствии с рекомендациями Минздрава.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.BIAFF традиционно проходит при поддержке мэрии Батуми, Национального центра кинематографии Грузии, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, правительства Аджарии и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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