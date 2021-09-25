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На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix
На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix
Престижной иностранной компании помогло выйти на грузинский рынок агентство "Производи в Грузии". 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T10:40+0400
2021-09-25T10:40+0400
2021-09-25T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Крупнейшая американская компания Concentrix по оказанию бизнес-услуг вошла в Грузию, при поддержке инвестиционного направления агентства "Производи в Грузии".Concentrix предоставляет услуги крупнейшим мировым брендам в туризме, телекоммуникации, электронной торговле, банковской и других секторах. Это одна из крупнейших компаний в мире, и в ней работают более 250 тысяч человек по всему миру.Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти >>>Компания будет удаленно предоставлять услуги ведущим мировым брендам из Грузии. Concentrix уже приступила к набору первого потока сотрудников и в будущем этот процесс будет продолжаться поэтапно.Привлечение прямых иностранных инвестиций в аутсорсинг бизнес-процессов является частью стратегических целей "Производи в Грузии" на 2020-2022 годы. Агентство активно работает в этом направлении, как в прямом общении с компаниями, так и в предоставлении информации о компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сша, производи в грузии, экономика грузии, бизнес
На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix
Престижной иностранной компании помогло выйти на грузинский рынок агентство "Производи в Грузии".
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Крупнейшая американская компания Concentrix по оказанию бизнес-услуг вошла в Грузию, при поддержке
инвестиционного направления агентства "Производи в Грузии".
Concentrix предоставляет услуги крупнейшим мировым брендам в туризме, телекоммуникации, электронной торговле, банковской и других секторах. Это одна из крупнейших компаний в мире, и в ней работают более 250 тысяч человек по всему миру.
Компания будет удаленно предоставлять услуги ведущим мировым брендам из Грузии. Concentrix уже приступила к набору первого потока сотрудников и в будущем этот процесс будет продолжаться поэтапно.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в аутсорсинг бизнес-процессов является частью стратегических целей "Производи в Грузии" на 2020-2022 годы. Агентство активно работает в этом направлении, как в прямом общении с компаниями, так и в предоставлении информации о компании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.