Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210925/na-gruzinskiy-rynok-voshla-krupneyshaya-amerikanskaya-biznes-kompaniya-concentrix--259882821.html
На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix
На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix
Престижной иностранной компании помогло выйти на грузинский рынок агентство "Производи в Грузии". 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T10:40+0400
2021-09-25T10:40+0400
экономика
новости
грузия
сша
производи в грузии
экономика грузии
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041905_0:34:3175:1819_1920x0_80_0_0_8d8290235d694a4841a30664d72347bd.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Крупнейшая американская компания Concentrix по оказанию бизнес-услуг вошла в Грузию, при поддержке инвестиционного направления агентства "Производи в Грузии".Concentrix предоставляет услуги крупнейшим мировым брендам в туризме, телекоммуникации, электронной торговле, банковской и других секторах. Это одна из крупнейших компаний в мире, и в ней работают более 250 тысяч человек по всему миру.Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти &gt;&gt;&gt;Компания будет удаленно предоставлять услуги ведущим мировым брендам из Грузии. Concentrix уже приступила к набору первого потока сотрудников и в будущем этот процесс будет продолжаться поэтапно.Привлечение прямых иностранных инвестиций в аутсорсинг бизнес-процессов является частью стратегических целей "Производи в Грузии" на 2020-2022 годы. Агентство активно работает в этом направлении, как в прямом общении с компаниями, так и в предоставлении информации о компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041905_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e99a31a35e166e97787057364c24f5ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, сша, производи в грузии, экономика грузии, бизнес

На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix

10:40 25.09.2021
29
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси, Мейдан - площадь Вахтанга Горгасали, армянская церковь Сурб Геворг и православная церковь Св. Николая
Тбилиси, Мейдан - площадь Вахтанга Горгасали, армянская церковь Сурб Геворг и православная церковь Св. Николая - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Престижной иностранной компании помогло выйти на грузинский рынок агентство "Производи в Грузии".
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Крупнейшая американская компания Concentrix по оказанию бизнес-услуг вошла в Грузию, при поддержке инвестиционного направления агентства "Производи в Грузии".
Concentrix предоставляет услуги крупнейшим мировым брендам в туризме, телекоммуникации, электронной торговле, банковской и других секторах. Это одна из крупнейших компаний в мире, и в ней работают более 250 тысяч человек по всему миру.
Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти >>>
Компания будет удаленно предоставлять услуги ведущим мировым брендам из Грузии. Concentrix уже приступила к набору первого потока сотрудников и в будущем этот процесс будет продолжаться поэтапно.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в аутсорсинг бизнес-процессов является частью стратегических целей "Производи в Грузии" на 2020-2022 годы. Агентство активно работает в этом направлении, как в прямом общении с компаниями, так и в предоставлении информации о компании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:40На грузинский рынок вошла крупнейшая американская бизнес-компания Concentrix
10:04Курс лари на субботу – 3,1181 GEL/$1
09:01Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти
ВчераПанкисское ущелье в Грузии осталось без электроэнергии
ВчераСуд отправил напавшего на представителей "Нацдвижения" в тюрьму ждать приговора
ВчераОбрушилась часть крепостной стены XVIII века из-за ливня на востоке Грузии
ВчераГрузинский теннисист не сумел выйти в полуфинал на турнире в Меце
ВчераВымогавшим деньги у туристов в Грузии мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы
ВчераАзиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин
ВчераЭксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США
ВчераКровавое ДТП под Тбилиси: погиб человек
ВчераГрузинский сумоист продолжает удивлять – седьмая победа на турнире в Токио
ВчераСрок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе
ВчераНа западе Грузии 40 семей отрезаны от внешнего мира из-за оползней
ВчераЛавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода
ВчераКогда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков
ВчераКовид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
ВчераО серьезном несерьезно - в Грузии объявлен конкурс научных комиксов
ВчераГрузинские туроператоры будут пользоваться сайтом идентификации ковид-статуса граждан
ВчераЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны