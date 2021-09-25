https://sputnik-georgia.ru/20210925/tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-prodolzhayut-rasti-259881457.html

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, в том числе на продовольствие 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T09:01+0400

2021-09-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2021 года повысился на 16,4% по сравнению с августом 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 16,7%, в том числе на продовольствие – на 16,%, а в горнодобывающей промышленности цены снизились на 1,1%.Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране >>В августе, по сравнению с июлем текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 1,2%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в августе на 18,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 38,3%, перерабатывающей промышленности – на 19,4%, в том числе на продукты питания – на 18,4%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 19,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 16,7%, в том числе на химическую продукцию – на 16,9%, а на изделия из металла – на 45,1%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 20,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 20,8%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в августе 2021 года составил 12,8%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,2%. В августе, по сравнению с июлем, уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210924/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti---novye-dannye-statistiki-259849868.html

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