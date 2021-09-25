https://sputnik-georgia.ru/20210925/spartak---ufa-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259876605.html
"Спартак" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Спартак" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Уфа" 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T09:36+0400
2021-09-25T09:36+0400
2021-09-25T09:36+0400
футбол
чемпионат россии по футболу
клуб "уфа"
прогнозы результатов футбольных матчей
фк "спартак" москва
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Первый игровой день IX тура РПЛ завершится матчем в Москве, где "Спартак" примет "Уфу". Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, на девятом и 12 местах соответственно, и их разделяет всего два очка.Болельщикам "Спартака" можно только посочувствовать. Вроде "красно-белые" не выглядят совсем уж безнадежно, но результата нет. В чемпионате подопечные Витории проиграли половину матчей, одержав три победы и один раз сыграв вничью. В недавнем столичном дерби против ЦСКА "Спартак" контролировал ситуацию, больше бил по воротам, но в итоге все равно проиграл 0:1. Здесь уже можно сетовать на невезение.Не лучшим образом дела у "народной команды" складываются в Европе. В двух квалификационных встречах Лиги чемпионов УЕФА "Спартак" проиграл "Бенфике" 0:4 (по сумме двух матчей), а в первой домашней игре группового этапа Лиги Европы уступил польской "Легии" 0:1. Ни одного забитого гола в трех встречах – это катастрофа."Уфа" играет в привычном режиме – выше головы не прыгают, но и не зарываются в низы турнирной таблицы. Два последних матча "горожане" могут занести себе в актив. В прошлом туре РПЛ команда Алексея Стукалова обыграла "Химки" (3:2), а посередине недели, правда только в серии пенальти, обыграла "Легион-Динамо" в Кубке России. Вряд ли можно предположить, что "Уфа" сумеет выиграть в трех матчах подряд.В аналогичном ключе думают и букмекеры, предлагая на победу "Спартака" коэффициент 1,55. Успех гостей оценивается "жирными" 7,0.Через несколько дней "красно-белым" вновь предстоит сыграть в Лиге Европы УЕФА. На сей раз на выезде против "Наполи". А там еще два спаренных матча с "Лестером". Учитывая качество футбола "Спартака", вряд ли столичный клуб может рассчитывать на выход из группы.Сейчас подопечные Витории не в том состоянии, чтобы гнаться за двумя зайцами. Лучше уж сосредоточиться на национальном чемпионате.Как мне кажется, полоса невезения "Спартака" должна уже сходить на "нет". Думаю, в домашнем матче против "Уфы", "Спартак" забьет все то, что не залетело в ворота ЦСКА.Ставка: "Спартак" забьет минимум два гола за 1,6.
https://sputnik-georgia.ru/20210924/zenit---krylya-sovetov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259872253.html
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Нодар Майсурадзе
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Нодар Майсурадзе
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
футбол, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа", прогнозы результатов футбольных матчей, фк "спартак" москва
"Спартак" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Уфа"
Первый игровой день IX тура РПЛ завершится матчем в Москве, где "Спартак" примет "Уфу". Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, на девятом и 12 местах соответственно, и их разделяет всего два очка.
Болельщикам "Спартака" можно только посочувствовать. Вроде "красно-белые" не выглядят совсем уж безнадежно, но результата нет. В чемпионате подопечные Витории проиграли половину матчей, одержав три победы и один раз сыграв вничью. В недавнем столичном дерби против ЦСКА "Спартак" контролировал ситуацию, больше бил по воротам, но в итоге все равно проиграл 0:1. Здесь уже можно сетовать на невезение.
Не лучшим образом дела у "народной команды" складываются в Европе. В двух квалификационных встречах Лиги чемпионов УЕФА "Спартак" проиграл "Бенфике" 0:4 (по сумме двух матчей), а в первой домашней игре группового этапа Лиги Европы уступил польской "Легии" 0:1. Ни одного забитого гола в трех встречах – это катастрофа.
"Уфа" играет в привычном режиме – выше головы не прыгают, но и не зарываются в низы турнирной таблицы. Два последних матча "горожане" могут занести себе в актив. В прошлом туре РПЛ команда Алексея Стукалова обыграла "Химки" (3:2), а посередине недели, правда только в серии пенальти, обыграла "Легион-Динамо" в Кубке России. Вряд ли можно предположить, что "Уфа" сумеет выиграть в трех матчах подряд.
В аналогичном ключе думают и букмекеры, предлагая на победу "Спартака" коэффициент 1,55. Успех гостей оценивается "жирными" 7,0.
Через несколько дней "красно-белым" вновь предстоит сыграть в Лиге Европы УЕФА. На сей раз на выезде против "Наполи". А там еще два спаренных матча с "Лестером". Учитывая качество футбола "Спартака", вряд ли столичный клуб может рассчитывать на выход из группы.
Сейчас подопечные Витории не в том состоянии, чтобы гнаться за двумя зайцами. Лучше уж сосредоточиться на национальном чемпионате.
Как мне кажется, полоса невезения "Спартака" должна уже сходить на "нет". Думаю, в домашнем матче против "Уфы", "Спартак" забьет все то, что не залетело в ворота ЦСКА.
Ставка: "Спартак" забьет минимум два гола за 1,6.