https://sputnik-georgia.ru/20210925/spartak---ufa-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259876605.html

"Спартак" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Спартак" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Уфа" 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T09:36+0400

2021-09-25T09:36+0400

2021-09-25T09:36+0400

футбол

чемпионат россии по футболу

клуб "уфа"

прогнозы результатов футбольных матчей

фк "спартак" москва

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Первый игровой день IX тура РПЛ завершится матчем в Москве, где "Спартак" примет "Уфу". Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, на девятом и 12 местах соответственно, и их разделяет всего два очка.Болельщикам "Спартака" можно только посочувствовать. Вроде "красно-белые" не выглядят совсем уж безнадежно, но результата нет. В чемпионате подопечные Витории проиграли половину матчей, одержав три победы и один раз сыграв вничью. В недавнем столичном дерби против ЦСКА "Спартак" контролировал ситуацию, больше бил по воротам, но в итоге все равно проиграл 0:1. Здесь уже можно сетовать на невезение.Не лучшим образом дела у "народной команды" складываются в Европе. В двух квалификационных встречах Лиги чемпионов УЕФА "Спартак" проиграл "Бенфике" 0:4 (по сумме двух матчей), а в первой домашней игре группового этапа Лиги Европы уступил польской "Легии" 0:1. Ни одного забитого гола в трех встречах – это катастрофа."Уфа" играет в привычном режиме – выше головы не прыгают, но и не зарываются в низы турнирной таблицы. Два последних матча "горожане" могут занести себе в актив. В прошлом туре РПЛ команда Алексея Стукалова обыграла "Химки" (3:2), а посередине недели, правда только в серии пенальти, обыграла "Легион-Динамо" в Кубке России. Вряд ли можно предположить, что "Уфа" сумеет выиграть в трех матчах подряд.В аналогичном ключе думают и букмекеры, предлагая на победу "Спартака" коэффициент 1,55. Успех гостей оценивается "жирными" 7,0.Через несколько дней "красно-белым" вновь предстоит сыграть в Лиге Европы УЕФА. На сей раз на выезде против "Наполи". А там еще два спаренных матча с "Лестером". Учитывая качество футбола "Спартака", вряд ли столичный клуб может рассчитывать на выход из группы.Сейчас подопечные Витории не в том состоянии, чтобы гнаться за двумя зайцами. Лучше уж сосредоточиться на национальном чемпионате.Как мне кажется, полоса невезения "Спартака" должна уже сходить на "нет". Думаю, в домашнем матче против "Уфы", "Спартак" забьет все то, что не залетело в ворота ЦСКА.Ставка: "Спартак" забьет минимум два гола за 1,6.

https://sputnik-georgia.ru/20210924/zenit---krylya-sovetov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259872253.html

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