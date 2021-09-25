https://sputnik-georgia.ru/20210925/v-stolitse-frantsii-prokhodit-aktsiya-protiv-kovid-propuskov-259892787.html

В столице Франции проходит акция против ковид-пропусков

В столице Франции проходит акция против ковид-пропусков

По традиции по субботам в Париже проходит несколько акций протеста против санитарных пропусков 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T17:47+0400

2021-09-25T17:47+0400

2021-09-25T17:47+0400

париж

франция

акции протеста

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Французы в очередной раз вышли на улицы с протестом против санитарных пропусков - массовая акция протеста, одиннадцатая по счету, проходит в Париже, пишет РИА Новости.С начала августа санитарные пропуска в стране обязательны для визитов в кафе, ресторанах, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Это документ о полном цикле вакцинации от коронавируса, наличии отрицательного теста на COVID-19 или подтверждения перенесенного заболевания.Участники манифестации собрались на площади около Восточного вокзала в 12-м округе французской столицы. Маршрут шествия проходит практически через весь город - от юго-востока до севера. Манифестация должна завершиться около базилики Сакре-Кер на Монмартре.Не очень многочисленную колонну протестующих, скандирующую лозунги против введения санитарных пропусков, сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Акция проходит без инцидентов. По традиции по субботам в Париже запланировано несколько акций протеста против санитарных пропусков. Вторая субботняя манифестации проходит по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Она началась на площади Барселоны в 16-м округе. В общей сложности акции против решения властей расширить практику использования санитарных пропусков длятся во Франции около трех месяцев. Численность их постепенно снижается. По информации телеканала BFMTV, в субботу по всей Франции запланировано более 180 манифестаций. В них могут принять участие от 60 тысяч до 80 тысяч человек. Одна из последних манифестаций 11 сентября в Париже сопровождалась большими беспорядками и столкновениями с правоохранителями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210925/prezident-gruzii-posoboleznovala-emmanuelyu-makronu-v-svyazi-s-gibelyu-voennogo-v-mali-259890134.html

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париж, франция, акции протеста, ограничения из-за коронавируса