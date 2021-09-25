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Выборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций

Выборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций

На выборах жители 64 городов и районов страны будут голосовать за мэров и депутатов местных совещательных органов 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T21:21+0400

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2021-09-25T21:21+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 89 местных и 45 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день регистрацию среди местных наблюдательных организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал 45 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран. Для наблюдения за ходом выборов пришлют миссии ОБСЕ/БДИПЧ, Европарламент и представительство ЕС.Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 2 238 журналистов и операторов от 45 СМИ.В выборах принимают участие 43 партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210925/gruzinskaya-mechta-ispolnyaetsya-glavnye-aktsenty-rechi-premera-gruzii-na-genassamblee-oon-259884868.html

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