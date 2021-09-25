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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210925/vybory-v-gruzii-2021-za-khodom-vyborov-budut-nablyudat-bolee-130-organizatsiy-259893057.html
Выборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций
Выборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций
На выборах жители 64 городов и районов страны будут голосовать за мэров и депутатов местных совещательных органов 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T21:21+0400
2021-09-25T21:21+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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выборы мэра тбилиси: тест на демократию
местные выборы
выборы
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 89 местных и 45 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день регистрацию среди местных наблюдательных организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал 45 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран. Для наблюдения за ходом выборов пришлют миссии ОБСЕ/БДИПЧ, Европарламент и представительство ЕС.Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 2 238 журналистов и операторов от 45 СМИ.В выборах принимают участие 43 партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210925/gruzinskaya-mechta-ispolnyaetsya-glavnye-aktsenty-rechi-premera-gruzii-na-genassamblee-oon-259884868.html
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политика, новости, грузия, выборы мэра тбилиси: тест на демократию, местные выборы, выборы

Выборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций

21:21 25.09.2021
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© Sputnik / Shota NozadzeМарнеули. Голосование на 2-м участке. Парламентские выборы в Грузии 2020
Марнеули. Голосование на 2-м участке. Парламентские выборы в Грузии 2020 - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Shota Nozadze
На выборах жители 64 городов и районов страны будут голосовать за мэров и депутатов местных совещательных органов
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 89 местных и 45 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
На сегодняшний день регистрацию среди местных наблюдательных организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования.
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Среди них "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.
Также ЦИК Грузии зарегистрировал 45 международных организаций для наблюдения за выборами. Среди них международные организации, посольства и избирательные комиссии различных стран. Для наблюдения за ходом выборов пришлют миссии ОБСЕ/БДИПЧ, Европарламент и представительство ЕС.
Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 2 238 журналистов и операторов от 45 СМИ.
В выборах принимают участие 43 партии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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