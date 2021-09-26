https://sputnik-georgia.ru/20210926/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-1-132-259901508.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 2 946 человек, а с начала пандемии – 576 498 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T10:54+0400

2021-09-26T10:54+0400

2021-09-26T10:57+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 132. Скончались 30 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 606 492 случая заражения.Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин >>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 946 человек, а с начала пандемии – 576 498. Скончались 8 817.За сутки сделано 20 798 тестов, в том числе 10 317 на антиген и 10 481 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 5,44%, за последние 14 дней – 6,49%, за последние семь дней – 6,04%.К этому времени сделано 1 742 547 прививок, в том числе за последние сутки – 12 402.В карантине в настоящее время находятся 45 человек, в стационарах – 4 602, в ковид-гостиницах – 840.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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