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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210926/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-1-132-259901508.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 2 946 человек, а с начала пандемии – 576 498 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T10:54+0400
2021-09-26T10:57+0400
четвертая волна
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новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 132. Скончались 30 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 606 492 случая заражения.Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин &gt;&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 946 человек, а с начала пандемии – 576 498. Скончались 8 817.За сутки сделано 20 798 тестов, в том числе 10 317 на антиген и 10 481 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 5,44%, за последние 14 дней – 6,49%, за последние семь дней – 6,04%.К этому времени сделано 1 742 547 прививок, в том числе за последние сутки – 12 402.В карантине в настоящее время находятся 45 человек, в стационарах – 4 602, в ковид-гостиницах – 840.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132

10:54 26.09.2021 (обновлено: 10:57 26.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и патрульная полиция
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 2 946 человек, а с начала пандемии – 576 498
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 132. Скончались 30 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 606 492 случая заражения.
Азиатский банк поможет Грузии в приобретении вакцин >>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 946 человек, а с начала пандемии – 576 498. Скончались 8 817.
За сутки сделано 20 798 тестов, в том числе 10 317 на антиген и 10 481 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 5,44%, за последние 14 дней – 6,49%, за последние семь дней – 6,04%.
К этому времени сделано 1 742 547 прививок, в том числе за последние сутки – 12 402.
В карантине в настоящее время находятся 45 человек, в стационарах – 4 602, в ковид-гостиницах – 840.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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