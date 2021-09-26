https://sputnik-georgia.ru/20210926/okolo-35-milliona-tsik-gruzii-utochnil-chislo-izbirateley-v-strane-259894832.html

Около 3,5 миллиона: ЦИК Грузии уточнил число избирателей в стране

Около 3,5 миллиона: ЦИК Грузии уточнил число избирателей в стране

Количество избирателей, которые имеют право голосовать впервые в этом году, достигнув избирательного возраста ко 2 октября, составляет 39 135 человек 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T09:01+0400

2021-09-26T09:01+0400

2021-09-26T09:01+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы мэра тбилиси: тест на демократию

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. К выборам в органы местного самоуправления в Грузии зарегистрировано 3 497 345 избирателей, говорится в сообщении на сайте ЦИК Грузии.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.При этом число избирателей в Тбилиси составляет 1 002 900 человек. Число же избирателей, которые имеют право голосовать впервые в этом году, достигнув избирательного возраста ко 2 октября, составляет 39 135 человек.Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах - фото >>>Обновленная база данных потенциальных избирателей была передана в Центральную избирательную комиссию 15 сентября Агентством развития госуслуг.В соответствии с избирательным законодательством Центральная избирательная комиссия обработала эти данные, разделила их на округа и избирательные участки, а единый список обновленных избирателей теперь доступен всем желающим на официальном сайте ЦИК.Версия обновленных списков избирателей будет доступна партиям, зарегистрированным на выборах, инициативным группам, организациям-наблюдателям и избирателям в соответствии с требованиями закона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, выборы мэра тбилиси: тест на демократию, местные выборы