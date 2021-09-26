https://sputnik-georgia.ru/20210926/prezident-gruzii-posmertno-nagradila-gruzinskikh-emigrantov-zhivshikh-vo-frantsii-259910221.html

Президент Грузии посмертно наградила грузинских эмигрантов, живших во Франции

Президент Грузии посмертно наградила грузинских эмигрантов, живших во Франции

Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T19:29+0400

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грузия

франция

грузинская диаспора

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присвоила звание Национального героя Грузии - высшую государственную награду республики, подполковнику Французского иностранного легиона Дмитрию Амилахвари, сообщает Администрация президента.На мероприятии, организованном Францией по случаю 100-летия основания Демократической Республики Грузия, которое проходило во Дворце инвалидов в Париже, езидент вручила Государственную премию Грузии потомкам Дмитрия Амилахвари."Дмитрий Амилахвари был удостоен звания Национального героя за достойное представление Грузии на международной арене, за неоценимый вклад в формирование особенно позитивного отношения к Грузии и за самоотверженность во имя общечеловеческих ценностей", - говорится в заявлении.Президент Грузии также посмертно наградила видных представителей грузинской эмиграции. Награды были вручены потомкам преподобного отца Илии (Эли) Мелия и дипломата, переводчика и богослова Константина Андроникова (Андроникашвили).Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом во Францию 26 сентября для того, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210926/prezident-gruzii-pribyla-s-rabochim-vizitom-vo-frantsiyu-259903925.html

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грузия, франция, грузинская диаспора, президент грузии