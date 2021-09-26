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Президент Грузии посмертно наградила грузинских эмигрантов, живших во Франции
Президент Грузии посмертно наградила грузинских эмигрантов, живших во Франции
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T19:29+0400
2021-09-26T19:29+0400
2021-09-26T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присвоила звание Национального героя Грузии - высшую государственную награду республики, подполковнику Французского иностранного легиона Дмитрию Амилахвари, сообщает Администрация президента.На мероприятии, организованном Францией по случаю 100-летия основания Демократической Республики Грузия, которое проходило во Дворце инвалидов в Париже, езидент вручила Государственную премию Грузии потомкам Дмитрия Амилахвари."Дмитрий Амилахвари был удостоен звания Национального героя за достойное представление Грузии на международной арене, за неоценимый вклад в формирование особенно позитивного отношения к Грузии и за самоотверженность во имя общечеловеческих ценностей", - говорится в заявлении.Президент Грузии также посмертно наградила видных представителей грузинской эмиграции. Награды были вручены потомкам преподобного отца Илии (Эли) Мелия и дипломата, переводчика и богослова Константина Андроникова (Андроникашвили).Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом во Францию 26 сентября для того, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Президент Грузии посмертно наградила грузинских эмигрантов, живших во Франции
19:29 26.09.2021 (обновлено: 19:30 26.09.2021)
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили присвоила
звание Национального героя Грузии - высшую государственную награду республики, подполковнику Французского иностранного легиона Дмитрию Амилахвари, сообщает Администрация президента.
На мероприятии, организованном Францией по случаю 100-летия основания Демократической Республики Грузия, которое проходило во Дворце инвалидов в Париже, езидент вручила Государственную премию Грузии потомкам Дмитрия Амилахвари.
"Дмитрий Амилахвари был удостоен звания Национального героя за достойное представление Грузии на международной арене, за неоценимый вклад в формирование особенно позитивного отношения к Грузии и за самоотверженность во имя общечеловеческих ценностей", - говорится в заявлении.
Князь Дмитрий Амилахвари - грузинский эмигрант, офицер французской армии, участник Сопротивления. Погиб 24 октября 1942 года во втором сражении при Эль-Аламейне во время североафриканской кампании союзников.
Президент Грузии также посмертно наградила видных представителей грузинской эмиграции. Награды были вручены потомкам преподобного отца Илии (Эли) Мелия и дипломата, переводчика и богослова Константина Андроникова (Андроникашвили).
Эли Мелия был награжден за духовную поддержку грузинской эмиграции за границу, за выдающуюся общественную деятельность и самоотверженное служение народу, а Константин Андроников (Андроникашвили) - за выдающуюся дипломатическую, переводческую и общественную деятельность.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом во Францию 26 сентября для того, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
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