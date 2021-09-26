https://sputnik-georgia.ru/20210926/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-2021-post-traditsii-chto-nelzya-delat-259906585.html

Воздвижение Креста Господня 2021: пост, традиции, что нельзя делать

Воздвижение Креста Господня 2021: пост, традиции, что нельзя делать

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православная церковь ежегодно празднует 27 сентября – это один из 12 главных праздников церковного... 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T17:01+0400

2021-09-26T17:01+0400

2021-09-26T17:01+0400

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Воздвижение означает "поднятие" - торжество посвящено Кресту Господню, на котором был распят Христос, и символизирует его поднятие из земли после его обретения.После распятия и воскрешения Спасителя, как свидетельствуют историки, язычники пытались всеми способами стереть воспоминания об этом событии из памяти людской.Язычники засыпали землей Голгофу и Гроб Господень, а на их месте возвели храм, в котором поклонялись своим идолам. Величайшая святыня христианства была обретена вновь лишь через 300 лет при Константине Великом (306-337).Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня, почему соблюдают пост и о других традициях праздника.Воздвижение Креста ГосподняСобытия, связанные с установлением праздника Воздвижения Креста Господня, произошли в IV веке, когда равноапостольный Константин объявил христианство государственной религией империи и задумал найти Крест, на котором распяли Христа.Мать императора - равноапостольная царица Елена, нашла Крест Господень в 326-м в пещере неподалеку от Иерусалима с помощью престарелого еврея по имени Иуда.Когда пещеру откопали, в ней нашли три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, царь Иудейский". Чтобы выяснить, который из них был Крест Господень — кресты один за другим стали подносить к тяжелобольной женщине. Два креста не сотворили чуда, а после возложения третьего креста она выздоровела.По преданию, в это время мимо несли умершего для погребения. Тогда кресты стали возлагать один за другим и на умершего. И когда возложили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали Крест Спасителя, через который Господь совершил чудеса и показал его животворящую силу.Христиане, узнав об этом великом событии, собрались к месту, где был обретен (найден) Крест Господень.Чтобы собравшиеся на месте обретения Креста Господня смогли увидеть святыню, иерусалимский патриарх Макарий вместе с другими духовными лицами стал высоко поднимать или воздвигать Крест. Так произошло название праздника.Традиции праздникаВ день Воздвижения Креста Господня, как и в любой великий церковный праздник, проводят Всенощное бдение и Литургию. Праздничные службы, по традиции, проходят во всех православных церквях — Крест для поклонения торжественно выносится из алтаря на середину храма.Праздник имеет один день предпразднства и семь дней попразднства.В праздник православные, по традиции, ходят в храм, слушают проповедь, рассказывающую об истории возвращения Креста Господня, и молятся о здравии, благополучии и счастье в семье.По традиции, в день Воздвижения Креста Господня совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.В народных традициях празднование Воздвижение Креста Господня тесно переплелось с древнеславянскими дохристианскими обычаями. Торжество крестьяне воспринимали как окончательное наступление осени и смену времен года.С 27 сентября, по традиции, сажают яблони и ягоды.Что нужно делатьНа Воздвижение Креста Господня соблюдают пост. В праздник строгий пост установлен в память о крестных страданиях Спасителя. В этот день нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, даже если торжество выпадает на воскресенье. Поэтому готовить 27 сентября пищу на масле животного происхождения нельзя.На праздничный стол, соответственно, подавались только постные блюда, которые чаще всего хозяйки готовили из капусты нового урожая — жарили, тушили, пекли пироги, делали разнообразные салаты. Поэтому этот день в народе также называли "Капустницей".В народе верили, что соблюдающим пост на Воздвижение Креста Господня простится семь грехов.По традиции, дом окропляли освященной в церкви водой, чтобы защитить жилище от нечистой силы и людей с дурными помыслами.На Воздвижение, по традиции, в домах мелом, углем, сажей, чесноком или кровью животного рисовали кресты, поэтому праздник в народе называли также Ставров день — от греческого "ставрос" — крест.Небольшие крестики из дерева помещали в закромах и яслях животных, чтобы защитить дом, хлев и скотину от нечистой силы. Кресты делали также из веточек рябины.В старину верили, что, если на Воздвижение Креста Господня, увидев птиц, отлетающих на юг, загадать заветное желание, оно непременно исполнится.Что нельзя делатьНа Воздвижение нельзя начинать новое дело, так как считается, что все пойдет прахом.Нельзя ходить в лес, потому что леший обходит свои владения и перечитывает животных, и если человек попадется ему на глаза, то из леса уже не вернется.В праздник нельзя заниматься тяжелым трудом — делать ремонт, убирать или рубить дрова. В то же время считалось, что уборкой дома на Воздвижение можно выгнать нечистую силу.На Воздвижение нельзя ругаться, ссориться, обижать окружающих, злословить и сплетничать, особенно с близкими людьми — считалось, что вся отрицательная энергия втройне вернется.Также нельзя держать дверь открытой – в старину люди верили, что в этот день змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.Пост – время для молитвы и покаяния, посему желательно воздержаться от всевозможных развлечений.Воздвижение Креста Господня нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210320/Torzhestvo-Pravoslaviya-2021-istoriya-i-znachenie-prazdnika-251222460.html

https://sputnik-georgia.ru/20210618/Prazdnik-Troitsa-2021-chto-nelzya-delat-primety-i-traditsii-252066786.html

https://sputnik-georgia.ru/20210828/gruziya-otmechaet-mariamoba---uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-258720180.html

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Uspenskiy-post-2021-chto-mozhno-i-nelzya-est-kalendar-posta-252534796.html

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справки , календарь религиозных праздников