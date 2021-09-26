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Жертвой ДТП на западе Грузии стал подросток
Жертвой ДТП на западе Грузии стал подросток
Согласно предварительной информации, подростка сбил микроавтобус и к приезду медиков он был уже мертв 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. 15-летний подросток стал жертвой ДТП на центральном шоссе Озургети-Чохатаури (регион Гурия) в селе Нагомари, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД.По данным ведомства, выясняются детали случившегося. Согласно предварительной информации, подростка сбил микроавтобус и к приезду медиков он был уже мертв.Водителя микроавтобуса уже доставили в местное отделение полиции. Ведутся следственные мероприятия.Как говорят очевидцы трагедии, микроавтобус двигался с большой скоростью.По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп

Жертвой ДТП на западе Грузии стал подросток

20:31 26.09.2021
887
© Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 в Аджарии
Скорая помощь 112 в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Согласно предварительной информации, подростка сбил микроавтобус и к приезду медиков он был уже мертв
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. 15-летний подросток стал жертвой ДТП на центральном шоссе Озургети-Чохатаури (регион Гурия) в селе Нагомари, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, выясняются детали случившегося. Согласно предварительной информации, подростка сбил микроавтобус и к приезду медиков он был уже мертв.
Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
ДТП на западе Грузии: погибли три человека
15 сентября, 15:49
600
Водителя микроавтобуса уже доставили в местное отделение полиции. Ведутся следственные мероприятия.
Как говорят очевидцы трагедии, микроавтобус двигался с большой скоростью.
По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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