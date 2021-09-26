https://sputnik-georgia.ru/20210926/zhertvoy-dtp-na-zapade-gruzii-stal-podrostok-259910423.html

Жертвой ДТП на западе Грузии стал подросток

Жертвой ДТП на западе Грузии стал подросток

Согласно предварительной информации, подростка сбил микроавтобус и к приезду медиков он был уже мертв 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T20:31+0400

2021-09-26T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. 15-летний подросток стал жертвой ДТП на центральном шоссе Озургети-Чохатаури (регион Гурия) в селе Нагомари, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД.По данным ведомства, выясняются детали случившегося. Согласно предварительной информации, подростка сбил микроавтобус и к приезду медиков он был уже мертв.Водителя микроавтобуса уже доставили в местное отделение полиции. Ведутся следственные мероприятия.Как говорят очевидцы трагедии, микроавтобус двигался с большой скоростью.По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/dtp-na-zapade-gruzii-pogibli-tri-cheloveka-259613670.html

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