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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210926/zurab-dzhaparidze-ballotiruetsya-na-post-predsedatelya-gorsoveta-mestii-259907239.html
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала кандидатуру Ники Мелия 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T17:29+0400
2021-09-26T17:29+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
партия "гирчи"
зураб джапаридзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - Больше Свободы" Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии ( регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в публикации на странице партии в Facebook.Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала председателя "Единого национального движения" Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии , за ним следует Бека Хергиани.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/protest-i-izbiratelnaya-kampaniya-v-odnom-flakone-partiya-girchi-vnov-otlichilas-259224316.html
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политика, новости, партия "гирчи", зураб джапаридзе, местные выборы

Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии

17:29 26.09.2021
295
© Sputnik / Alex ShlamovЗураб Джапаридзе. Шествие против "комендантского часа" и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года
Зураб Джапаридзе. Шествие против комендантского часа и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала кандидатуру Ники Мелия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - Больше Свободы" Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии ( регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в публикации на странице партии в Facebook.
Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала председателя "Единого национального движения" Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.
Флаг партии Гирчи - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась
1 сентября, 19:24
856
Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии , за ним следует Бека Хергиани.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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