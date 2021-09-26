https://sputnik-georgia.ru/20210926/zurab-dzhaparidze-ballotiruetsya-na-post-predsedatelya-gorsoveta-mestii-259907239.html

Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии

Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии

Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала кандидатуру Ники Мелия 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T17:29+0400

2021-09-26T17:29+0400

2021-09-26T17:29+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

партия "гирчи"

зураб джапаридзе

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251365682_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8dc35dae46690da4fd73614c7925ca47.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - Больше Свободы" Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии ( регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в публикации на странице партии в Facebook.Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала председателя "Единого национального движения" Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии , за ним следует Бека Хергиани.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/protest-i-izbiratelnaya-kampaniya-v-odnom-flakone-partiya-girchi-vnov-otlichilas-259224316.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, партия "гирчи", зураб джапаридзе, местные выборы