https://sputnik-georgia.ru/20210926/zurab-dzhaparidze-ballotiruetsya-na-post-predsedatelya-gorsoveta-mestii-259907239.html
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала кандидатуру Ники Мелия 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T17:29+0400
2021-09-26T17:29+0400
2021-09-26T17:29+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - Больше Свободы" Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии ( регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в публикации на странице партии в Facebook.Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала председателя "Единого национального движения" Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии , за ним следует Бека Хергиани.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/protest-i-izbiratelnaya-kampaniya-v-odnom-flakone-partiya-girchi-vnov-otlichilas-259224316.html
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политика, новости, партия "гирчи", зураб джапаридзе, местные выборы
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала кандидатуру Ники Мелия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Лидер оппозиционной партии "Гирчи - Больше Свободы" Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии ( регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в публикации на странице партии в Facebook
.
Партия "Гирчи – Больше свободы" не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси и поддержала председателя "Единого национального движения" Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.
Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии , за ним следует Бека Хергиани.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.
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