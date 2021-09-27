https://sputnik-georgia.ru/20210927/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-663-259921584.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 663

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 663

За последние 24 часа от коронавируса скончались 27 человек, вылечились 2 383 пациента, а с начала пандемии – 578 881 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T10:48+0400

2021-09-27T10:48+0400

2021-09-27T10:53+0400

четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 663. Скончались 27 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 607 155 случаев заражения. От чего зависит начало пятой волны коронавируса в Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 383 человека, с начала пандемии – 578 881. Скончались 8 844.За сутки сделано 13 277 тестов, в том числе 7 302 на антиген и 5 975 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 4,99%, за последние 14 дней – 6,48%, за последние семь дней – 6,01%.К этому времени в Грузии сделано 1 749 457 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 617.В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 569, в ковид-гостиницах – 776.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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