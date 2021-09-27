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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210927/ot-chego-zavisit-nachalo-pyatoy-volny-koronavirusa-v-gruzii-259915911.html
От чего зависит начало пятой волны коронавируса в Грузии
От чего зависит начало пятой волны коронавируса в Грузии
В настоящее время основная забота системы здравоохранения - это расширение и интенсификация процесса вакцинации, заявил врач 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T07:01+0400
2021-09-27T07:01+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Начало пятой волны коронавируса зависит от сезона распространения респираторных вирусов , будет ли в этом году грипп менее или более активным, чем в 2020-м ,заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По его словам, в стране резко упал процент ношения масок, что увеличивает эпидемиологические риски.Как отметил эпидемиолог, если в октябре и ноябре население начнет активно вакцинироваться, то пятая волна будет относительно легкой." Начало пятой волны зависит от сезона распространения респираторных вирусов - в этом году грипп будет менее или более активным, чем в прошлом году. Это будет очень важно", - сказал Амиран Гамкрелидзе.По его словам, сейчас основная забота системы здравоохранения - это расширение и интенсификация процесса вакцинации.По данным Национального центра на 26 сентября, всего в стране сделано 1 742 547 прививок препаратами против коронавируса. Одну дозу сделали 970 307 человек - 34.2% взрослого населения. Обе дозы сделали - 772 240 человек или 27% взрослого населения. За минувшие стуки привились 12 402 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

От чего зависит начало пятой волны коронавируса в Грузии

07:01 27.09.2021
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© AP Photo / Armando FrancaЭпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Armando Franca
В настоящее время основная забота системы здравоохранения - это расширение и интенсификация процесса вакцинации, заявил врач
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Начало пятой волны коронавируса зависит от сезона распространения респираторных вирусов , будет ли в этом году грипп менее или более активным, чем в 2020-м ,заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, в стране резко упал процент ношения масок, что увеличивает эпидемиологические риски.
"К сожалению, процент ношения масок по-прежнему низкий, очень низкий - 43%, что недопустимо", - сказал Гамкрелидзе.
Как отметил эпидемиолог, если в октябре и ноябре население начнет активно вакцинироваться, то пятая волна будет относительно легкой.
" Начало пятой волны зависит от сезона распространения респираторных вирусов - в этом году грипп будет менее или более активным, чем в прошлом году. Это будет очень важно", - сказал Амиран Гамкрелидзе.
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22 сентября, 23:11
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По его словам, сейчас основная забота системы здравоохранения - это расширение и интенсификация процесса вакцинации.
По данным Национального центра на 26 сентября, всего в стране сделано 1 742 547 прививок препаратами против коронавируса. Одну дозу сделали 970 307 человек - 34.2% взрослого населения. Обе дозы сделали - 772 240 человек или 27% взрослого населения. За минувшие стуки привились 12 402 человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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