https://sputnik-georgia.ru/20210927/chto-dumayut-v-turtsii-po-povodu-rastorzheniya--kontrakta-s-gruziey-po-namakhvani-ges-259932513.html

Что думают в Турции по поводу расторжения контракта с Грузией по Намахвани ГЭС

Что думают в Турции по поводу расторжения контракта с Грузией по Намахвани ГЭС

Правительство Грузии продолжает диалог с компанией-инвестором, о чем сумеют договориться стороны, станет известно в течение месяца 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T16:02+0400

2021-09-27T16:02+0400

2021-09-27T16:02+0400

новости

грузия

правительство

протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правительство Грузии не обсуждало вопрос расторжения контракта с компанией ENKA Renewables о строительстве каскада Намахвани ГЭС с турецкой стороной, заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На прошлой неделе стало известно, что турецкая компания ENKA, строящая каскад Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в Западной Грузии, расторгает контракт с правительством Грузии, сославшись на многочисленные препятствия и форс-мажорные обстоятельства в ходе реализации проекта стоимостью в более 800 миллионов долларов.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней>>"С президентом (Турции) Эрдоганом у нас не было коммуникации по этому поводу. Это чисто отношения между инвестором и государством. Конечно, мы заботимся обо всех инвесторах, но, с другой стороны, мы создаем максимальный комфорт для всех инвесторов, естественно, учитывая интересы нашего государства и граждан", - заявил Гарибашвили.По словам премьера, дальнейшая судьба проекта решится в течение ближайшего месяца. Тем временем, власть продолжает вести диалог с инвестором."Конечно, мы продолжим диалог и общение с компанией-инвестором. Мы создали абсолютно все условия для того, чтобы они продолжали работать в нормальных условиях, несмотря на протесты, которые были на местах", - отметил премьер.Гарибашвили отметил, что в контракте было много неприемлемого, поэтому власти в праве говорить с инвестором об улучшении условий, которые беспокоили грузинскую общественность и его самого.Также премьер подчеркнул, что стратегия страны на ближайшие годы будет заключаться в большей энергетической независимости и увеличении инвестиций в энергетическом секторе.Страсти вокруг Намахвани ГЭСБолее десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях и в нем не до конца просчитано влияние проекта на окружающую среду.В ответ на массовые акции протеста "Защитников Рионского ущелья" правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, правительство, протесты вокруг строительства намахвани гэс