https://sputnik-georgia.ru/20210923/konets-namakhvani-ges-ili-kak-poteryat-800-millionov-za-300-dney-259839872.html

Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней

Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней

Из Грузии сбежал инвестор – крупнейшая турецкая строительная компания "ЭНКА", которая собиралась вложить 800 миллионов долларов в проект строительства ГЭС на... 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T18:17+0400

2021-09-23T18:17+0400

2021-09-23T18:17+0400

грузия

аналитика

колумнисты

энергетика грузии

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О том, что контракт с Грузией компанию больше не устраивает, "ЭНКА" сообщила в рабочем порядке – через заявление на Стамбульской фондовой бирже. В нем сказано, что правительство Грузии длительное время нарушало подписанный в 2019 году контракт, и упоминаются форс-мажорные обстоятельства.Даже в самом правительстве согласны с тем, что уход такой солидной компании, как "ЭНКА", станет ударом по репутации и плохим сигналом для потенциальных инвесторов.К тому же, проект был закрыт так неожиданно, а обстоятельств так много, что в Грузии все стали гадать - что же все-таки произошло.Романтика форс-мажораКонтракт с правительством Грузии турецкая компания подписала в апреле 2019 года, ГЭС заработала бы уже к 2025 году, однако все изменили 300 дней общественного протеста.Именно протестные выступления "ЭНКА" и обозначает в своем заявлении как "форс-мажор".Георгий Абрамишвили, исполнительный директор Грузинской ассоциации развития возобновляемой энергетики, поясняет, что "если бы это был форс-мажор в виде природного катаклизма, нашей стране не пришлось бы выплачивать штраф, однако когда государство не может гарантировать, чтобы компания на собственной строительной технике добралась до объекта, когда определенные группы блокируют дорогу, очевидно, что государство обязано сделать так, чтобы компания могла работать".Движение, которое пикетирует компанию "ЭНКА" со всех сторон, романтично назвали "Защитники ущелья Риони". Еще год назад активисты пообещали, что даже близко не подпустят к себе любых политиков, и добились того, что правительство стало воспринимать их всерьез. По крайней мере, министерство экономики объявило годичный мораторий для того, чтобы еще раз проверить условия контракта.Силе этого движения завидовали все оппозиционные партии – в марте, на пике популярности, "Защитники ущелья" легко собрали на акции в Кутаиси 20 тысяч человек.Люди со всей Грузии ехали в палаточный городок "Защитников ущелья", разбитый возле стройки в Цхалтубо. Активисты показали, что готовы пикетировать дороги, не пропускать автомобили строителей, вступать в стычки с полицией и терпеть задержания за неповиновение полиции.На митингах и с телеэкранов их доводы выглядели пафосно. Например, для строительства ГЭС предполагалось затопить территорию в 500 гектаров, на которой расположены несколько деревень. В ответ, конечно же, противники ГЭС начинали говорить о кладбищах и незабываемых пейзажах именно в этой части Имерети.Также "Защитники ущелья" грозили катаклизмами, они утверждали, что в проекте допущены ошибки, что строительство плотины недопустимо, это изменит микроклимат в регионе, виноград потеряет терпкость, а если, чем черт не шутит, произойдет сильное землетрясение, плотина может разрушиться и затопить Кутаиси.На самом деле все эти доводы в Грузии уже слышали во время попытки построить крупную, или, как принято говорить, гигантскую, ГЭС на реке Худони, неподалеку от уже действующей и тоже крупной Ингури ГЭС. Две эти станции могли сделать Грузию поставщиком электроэнергии в регионе, но вместо этого страна пережила жесточайший энергетический кризис в 90-х годах.В начале 90-х было модно критиковать крупные советские проекты, к тому же надо всем энергетическим сектором витал дух чернобыльской аварии.Тогда отказ от строительства Худони выглядел как победа грузинских экологов, хотя, когда страсти улеглись, выяснилось, что на самом деле проект Худони требовал слишком больших затрат для такой бедной страны, какой стала Грузия в 90-х.Тем, кто интересовался, специалисты уже сто раз объясняли, что ГЭС строят во всем мире и в самых развитых странах, что даже разрушение плотины не вызовет цунами и что Грузии для нормального развития необходима собственная электроэнергия, излишки которой лучше продавать, чем постоянно покупать у соседей.Однако укоренившееся недоверие к властям оказалось сильнее воспоминаний об энергокризисе 90-х.Более того, правительство Грузии почему-то решило не проводить никакой пиар-кампании в пользу строительства ГЭС. Может быть, специалисты и объясняли что-то в узком кругу коллег и журналистов, однако следовало ожидать, что для широкой общественности придется найти сильные аргументы, так как с другой стороны их обвиняли ни больше ни меньше как в намерении "продать туркам грузинскую землю".Однако правительство так и не сумело объяснить все плюсы от того, что новая ГЭС покрыла бы 15% потребности страны в электроэнергии.Вместо этого, испугавшись массовых акций, правительство кинулось исправлять, что можно. Для начала был объявлен мораторий – компанию попросили ничего, кроме дорог, на территории будущей станции пока не строить. Затем попробовали убрать из контракта пугающую цифру - 99 лет, срок аренды земли, на которой строится ГЭС. Вообще-то это довольно стандартная процедура, свидетельствующая о серьезных намерениях инвестора, однако в Грузии решили, что аренда на 49 лет будет выглядеть не так страшно.Министр экономики Натия Турнава пообещала также, что правительство наняло около 15 экспертных организаций, чтобы перепроверить обоснование проекта ГЭС.Речь идет о площади в шесть квадратных километров, на которых "ЭНКА" получала право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада ГЭС. И за которую уже заплатила значительную сумму – подготовка к стройке уже обошлась компании, по меньше мере, в сотню миллионов долларов.К сожалению, все эти меры были приняты уже после того, как "Защитники" почувствовали, что благодаря многотысячным митингам могут сами устанавливать условия переговоров.В случае осуществления проекта каскада "Намахвани ГЭС", Грузия получала сразу две гидроэлектростанции на реке Риони: нижнюю и верхнюю мощностью соответственно 333 МВт и 100 МВт.Теперь, после ухода "Энка" на этой территории останется только прорытый тоннель, который постоянно пикетировали "Защитники ущелья", а также разработанный для стройки карьер и подъездная дорога.Грузинский Джон Сноу"Теперь можете назвать оставшийся от стройки тоннель именем Варлама и водить туда туристов", - шутят в соцсетях те, кому не нравятся "Защитники ущелья".Вообще вокруг фигуры Варлама Голетиани возникло очень много мемов.Журналисты давно заметили, что 28-летний сын священника из Кутаиси, невозмутимый парень с длинными волосами и недоверчивым взглядом, похож на персонажа сериала "Игры престолов" Джона Сноу.Сам Голетиани "Игру престолов" не смотрел, он говорит, что все свое время в последние два года отдает протесту. Возможно, теперь у него будет больше свободного времени.Варлам Голетиани выпускник семинарии, теолог. Преподает историю церковного пения в кутаисском музыкальном училище. Мать у него – востоковед, отец – священник, один на 28 деревень в епархии Цагери и Лентехи.У Варлама есть сестра и брат. Еще он поет в фольклорном ансамбле. Рассказывает, что стал частью протеста после того, как представил себе, что Лечхуми, откуда родом его семья, будет на 80% покрыт водой. Мать и брат часто помогают Варламу в палаточном лагере, а отец-священник и сестра-врач, хотя и не ездят по стране вместе с ними, но поддерживают позицию "Защитников".Версии ухода"Движение защитников ущелья Риони" уже несколько раз выходило из переговоров с правительством, несмотря на то, что правительство привлекло к этому процессу даже европейских посредников.Похоже, что ни "Защитников ущелья", ни турецкую компания не очень впечатлило запоздалое решение правительства нанять дорогостоящих юристов, чтобы еще раз проверить контракт.Поэтому турки уходят, а Голетиани говорит, что лагерь "защитников" не снимется с места, пока берега Риони не покинет последняя машина, принадлежащая "ЭНКА".В то, что "Защитники ущелья" наконец-то победили, Голетиани пока не верит, но считает, что "ЭНКА" к уходу готовилась."Надеюсь, что их уход - это правда... У этого были предпосылки, однако мы ждали, что после выборов ситуация станет более напряженной и нам придется еще раз пройти путь протеста...Каждый день, когда они приходили сюда, а мы их не пропускали, они снимали это с дрона. Мы думали, что так они готовили иск в арбитраж и собирали доказательства – что им не дали возможность работать", - рассказывает Голетиани.Отказ "ЭНКА" от проекта Голетиани объясняет тем, что многие представители власти замешаны в коррупции."Целый ряд находящихся во власти чиновников финансово заинтересованы в этом проекте. Это прямо бьет по их интересам. Если "ЭНКА" уйдет, это ударит по тем, кто включен в коррупцию...Если бы компания осталась в ущелье Риони, ущерб был бы гораздо большим, чем от их ухода. Да, в случае ухода правительству будет нанесен ущерб, тогда как компания в любом случае останется в выигрыше", - говорит Голетиани.Но иска пока нет, и многие в оппозиции также не верят в окончательный уход компании – ведь впереди местные выборы."Это будет длиться месяц, а потом пройдут выборы и строительство ГЭС продолжится, это такой трюк, который поможет им мобилизовать голоса", - вот один из аргументов оппозиции.Других настораживает то, что правительство Грузии и турецкая компания могли "договорится". Смысл в том, что "ЭНКА" получит свои деньги – крупный штраф, который должно будет заплатить правительство Грузии.Третья версия – "ЭНКА" действительно разорвала контракт, считая, что правительство Грузии проявило некомпетентность.В пользу этой версии говорит то, что если бы уход турецкой компании был выгоден правительству, оно бы об этом сообщило с трибуны, и грузинским журналистам не пришлось бы разыскивать информацию на Стамбульской фондовой бирже.Катастрофический уровень падения инвестиций в Грузии продолжается уже несколько лет, низким он был даже до начала пандемии, а сейчас в Грузию, согласно официальным данным статистики, поступает больше валюты в виде переводов от работающих за рубежом эмигрантов, чем от иностранных инвесторов."Темнота, глупость и несправедливость еще раз победили, так как Иванишвили не хочет терять голоса и власть. Это не просто потерянные 800 миллионов долларов. Никто не вложит в Грузию деньги, пока здесь это правительство. Это правительство – рецепт гарантированной бедности", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Исполнительный директор Грузинской ассоциации развития возобновляемой энергетики напоминает, что "ЭНКА" терпела "форс-мажор" несколько месяцев, когда компании не давали возможность продолжать строительство."В итоге Грузия пострадает от штрафов на сотни миллионов, и мы потеряем, с одной стороны, стратегического инвестора, а с другой стороны, стратегический проект, который мог стать важным шагом вперед для нашей энергетической независимости, и в итоге мы будем продолжать зависеть от наших соседних стран", - сказал Георгий Абрамишвили.СтатистикаГрузия какое-то время была страной, которая почти не закупала электроэнергию, – хватало своей. Однако страна развивается, производство за этими темпами не успевает, поэтому сейчас Грузия все чаще импортирует электроэнергию от соседей – это Россия, Азербайджан и Турция.В 2020 году экспорт электроэнергии из Грузии снизился на 36% и составил 154 млн кВт/ч. За прошлый год Грузия закупила у России один кВт/ч электроэнергии по 3 цента, объем составил 570 600 000 кВт/ч за 14 553 200 долларов.В 2020 году Грузия заработала на экспорте электроэнергии 5,8 млн долларов, это в 11 раз меньше той суммы, что страна заплатила за импорт - 64,5 млн. долларов. То есть убытки Грузии на электроэнергетическом рынке составили 58,7 млн. долларов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, колумнисты, энергетика грузии