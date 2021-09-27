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"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
Следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона, заявил премьер 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T22:51+0400
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происшествия
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ираклий гарибашвили
прослушка
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Прослушивания в Грузии, так же как и в других странах, проводятся в рамках закона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиками, представителями СМИ и международными дипломатами были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.При этом, глава грузинского правительства подчеркнул, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона."Расследование должно идентифицировать, изучить аутентичность, изучить распространенные фабрикации и проанализировать, что было сфабриковано и что было настоящей записью. Для этого нужны время и анализ. Многие люди уже опровергли достоверность записей. Было столько несерьезных и содержащих ложь записей, что, безусловно, мы не сомневаемся, что это фабрикация", - отметил Гарибашвили.Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам &gt;&gt;В середине сентября оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку тайных записей разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы посла ЕС в Грузии Карла Харцеля с одним из своих сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, ираклий гарибашвили, прослушка

"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии

22:51 27.09.2021 (обновлено: 23:54 27.09.2021)
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© photo : press-service of the Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo : press-service of the Government of Georgia
Следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Прослушивания в Грузии, так же как и в других странах, проводятся в рамках закона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.
Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиками, представителями СМИ и международными дипломатами были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.

"Прослушивание проводится во всех странах, безусловно, в рамках закона, и наше государство в том числе не является исключением. Да, мы проводим прослушивание согласно закону и в рамках закона", - заявил премьер.

При этом, глава грузинского правительства подчеркнул, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона.
"Расследование должно идентифицировать, изучить аутентичность, изучить распространенные фабрикации и проанализировать, что было сфабриковано и что было настоящей записью. Для этого нужны время и анализ. Многие люди уже опровергли достоверность записей. Было столько несерьезных и содержащих ложь записей, что, безусловно, мы не сомневаемся, что это фабрикация", - отметил Гарибашвили.
Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам >>
В середине сентября оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку тайных записей разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы посла ЕС в Грузии Карла Харцеля с одним из своих сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.
Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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