https://sputnik-georgia.ru/20210927/da-my-provodim-proslushku---premer-gruzii-259948309.html
"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
Следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона, заявил премьер 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T22:51+0400
2021-09-27T22:51+0400
2021-09-27T23:54+0400
происшествия
новости
грузия
ираклий гарибашвили
прослушка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_c8da2777c6a8c776b657e8af1f9ffc0b.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Прослушивания в Грузии, так же как и в других странах, проводятся в рамках закона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиками, представителями СМИ и международными дипломатами были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.При этом, глава грузинского правительства подчеркнул, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона."Расследование должно идентифицировать, изучить аутентичность, изучить распространенные фабрикации и проанализировать, что было сфабриковано и что было настоящей записью. Для этого нужны время и анализ. Многие люди уже опровергли достоверность записей. Было столько несерьезных и содержащих ложь записей, что, безусловно, мы не сомневаемся, что это фабрикация", - отметил Гарибашвили.Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам >>В середине сентября оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку тайных записей разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы посла ЕС в Грузии Карла Харцеля с одним из своих сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_53:0:970:688_1920x0_80_0_0_e1083d464ee8492eb53f7452b0e93ac0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, ираклий гарибашвили, прослушка
"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
22:51 27.09.2021 (обновлено: 23:54 27.09.2021)
Следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Прослушивания в Грузии, так же как и в других странах, проводятся в рамках закона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.
Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиками, представителями СМИ и международными дипломатами были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.
"Прослушивание проводится во всех странах, безусловно, в рамках закона, и наше государство в том числе не является исключением. Да, мы проводим прослушивание согласно закону и в рамках закона", - заявил премьер.
При этом, глава грузинского правительства подчеркнул, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены в рамках закона.
"Расследование должно идентифицировать, изучить аутентичность, изучить распространенные фабрикации и проанализировать, что было сфабриковано и что было настоящей записью. Для этого нужны время и анализ. Многие люди уже опровергли достоверность записей. Было столько несерьезных и содержащих ложь записей, что, безусловно, мы не сомневаемся, что это фабрикация", - отметил Гарибашвили.
В середине сентября оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку тайных записей разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы посла ЕС в Грузии Карла Харцеля с одним из своих сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.
Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.