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Грузинское предприятие открыло выставочный зал противопожарной продукции
Грузинское предприятие открыло выставочный зал противопожарной продукции
Компания инвестировала в производство оборудования шесть миллионов лари, из которых два миллиона выделило агентство "Производи в Грузии" 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T10:41+0400
2021-09-27T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Предприятие по производству противопожарного оборудования EL PLUS в Тбилиси открыло выставочный зал готовой продукции, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.По данным ведомства, компания EL PLUS впервые в Грузии начала и развивала производство оборудования и продукции пожарной безопасности. Компания создала новое предприятие европейских стандартов, оснащенное высокотехнологичным современным оборудованием.По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, компания является бенефициаром программы "Производи в Грузии". На предприятии трудоустроено около 200 человек.Компания инвестировала в производство шесть миллионов лари, из которых два миллиона выделило Минэкономики в рамках программы "Производи в Грузии".Как отметила Натия Турнава, это импортозамещающее производство, налаживание которого стало возможно благодаря поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития – ЕБРР .
https://sputnik-georgia.ru/20210902/programma-proizvodi-v-gruzii-rasshiryaetsya-kak-gosudarstvo-pomozhet-biznesu-259266049.html
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экономика, новости, грузия, производи в грузии

Грузинское предприятие открыло выставочный зал противопожарной продукции

10:41 27.09.2021
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© photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FBПроизводство противопожарного оборудования в Тбилиси
Производство противопожарного оборудования в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Компания инвестировала в производство оборудования шесть миллионов лари, из которых два миллиона выделило агентство "Производи в Грузии"
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Предприятие по производству противопожарного оборудования EL PLUS в Тбилиси открыло выставочный зал готовой продукции, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
По данным ведомства, компания EL PLUS впервые в Грузии начала и развивала производство оборудования и продукции пожарной безопасности. Компания создала новое предприятие европейских стандартов, оснащенное высокотехнологичным современным оборудованием.
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По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, компания является бенефициаром программы "Производи в Грузии". На предприятии трудоустроено около 200 человек.

"Это очень интересное предприятие, которое создано с помощью "Производи в Грузии" и занимается изготовлением противопожарного оборудования, всего, что связано с противопожарной защитой зданий", – сказала министр экономики.

Компания инвестировала в производство шесть миллионов лари, из которых два миллиона выделило Минэкономики в рамках программы "Производи в Грузии".
Как отметила Натия Турнава, это импортозамещающее производство, налаживание которого стало возможно благодаря поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития – ЕБРР .
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