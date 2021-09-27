https://sputnik-georgia.ru/20210927/gruzinskoe-predpriyatie-otkrylo-vystavochnyy-zal-protivopozharnoy-produktsii-259918425.html

Грузинское предприятие открыло выставочный зал противопожарной продукции

Грузинское предприятие открыло выставочный зал противопожарной продукции

Компания инвестировала в производство оборудования шесть миллионов лари, из которых два миллиона выделило агентство "Производи в Грузии" 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T10:41+0400

2021-09-27T10:41+0400

2021-09-27T10:41+0400

экономика

новости

грузия

производи в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259918382_0:122:2001:1247_1920x0_80_0_0_f66801d1546c495ea4c934e3f9de0cc8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Предприятие по производству противопожарного оборудования EL PLUS в Тбилиси открыло выставочный зал готовой продукции, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.По данным ведомства, компания EL PLUS впервые в Грузии начала и развивала производство оборудования и продукции пожарной безопасности. Компания создала новое предприятие европейских стандартов, оснащенное высокотехнологичным современным оборудованием.По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, компания является бенефициаром программы "Производи в Грузии". На предприятии трудоустроено около 200 человек.Компания инвестировала в производство шесть миллионов лари, из которых два миллиона выделило Минэкономики в рамках программы "Производи в Грузии".Как отметила Натия Турнава, это импортозамещающее производство, налаживание которого стало возможно благодаря поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития – ЕБРР .

https://sputnik-georgia.ru/20210902/programma-proizvodi-v-gruzii-rasshiryaetsya-kak-gosudarstvo-pomozhet-biznesu-259266049.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, производи в грузии