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Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии
Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии
Президент вручила Гвасалия государственную награду за успешную деятельность в сфере моды и внесенный вклад за популяризацию Грузии за рубежом 27.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила "Медалью Чести" креативного директора дома моды Balenciaga грузинского происхождения, дизайнера Демну Гвасалия, сообщает пресс-служба администрации президента.Торжественное мероприятие прошло в Париже, в самом доме моды в ходе рабочего визита президента Грузии во Францию.Президент вручила Гвасалия государственную награду за успешную деятельность в сфере моды и внесенный вклад за популяризацию Грузии за рубежом.Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite &gt;&gt;"Благодарю вас от имени грузинского народа. Я тоже дочь иммигранта, и я хочу сказать вам, что вы стали примером для молодых людей, выходцев нашей страны и для всех, кто смотрит на вас и видит то, что если ты хочешь и можешь, если ты готов потратить на это себя, то возможно все. Это отличный пример для нашей маленькой страны, и за это я, как Президент Грузии, очень вам благодарна ", - сказала Зурабишвили.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, демна гвасалия, президент грузии

Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии

22:14 27.09.2021 (обновлено: 22:54 27.09.2021)
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© President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили наградила "Медалью Чести" Демну Гвасалия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Медалью Чести Демну Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© President of Georgia
Президент вручила Гвасалия государственную награду за успешную деятельность в сфере моды и внесенный вклад за популяризацию Грузии за рубежом
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила "Медалью Чести" креативного директора дома моды Balenciaga грузинского происхождения, дизайнера Демну Гвасалия, сообщает пресс-служба администрации президента.
Торжественное мероприятие прошло в Париже, в самом доме моды в ходе рабочего визита президента Грузии во Францию.
Президент вручила Гвасалия государственную награду за успешную деятельность в сфере моды и внесенный вклад за популяризацию Грузии за рубежом.
Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite >>
"Благодарю вас от имени грузинского народа. Я тоже дочь иммигранта, и я хочу сказать вам, что вы стали примером для молодых людей, выходцев нашей страны и для всех, кто смотрит на вас и видит то, что если ты хочешь и можешь, если ты готов потратить на это себя, то возможно все. Это отличный пример для нашей маленькой страны, и за это я, как Президент Грузии, очень вам благодарна ", - сказала Зурабишвили.
Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.
Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.
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