https://sputnik-georgia.ru/20210927/kreativnyy-direktor-balenciaga-poluchil-gosudarstvennuyu-nagradu-ot-prezidenta-gruzii-259947798.html

Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии

Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии

Президент вручила Гвасалия государственную награду за успешную деятельность в сфере моды и внесенный вклад за популяризацию Грузии за рубежом 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T22:14+0400

2021-09-27T22:14+0400

2021-09-27T22:54+0400

общество

новости

грузия

демна гвасалия

президент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259947735_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c13de723992e3cc63811df04a26ad160.png

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила "Медалью Чести" креативного директора дома моды Balenciaga грузинского происхождения, дизайнера Демну Гвасалия, сообщает пресс-служба администрации президента.Торжественное мероприятие прошло в Париже, в самом доме моды в ходе рабочего визита президента Грузии во Францию.Президент вручила Гвасалия государственную награду за успешную деятельность в сфере моды и внесенный вклад за популяризацию Грузии за рубежом.Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite >>"Благодарю вас от имени грузинского народа. Я тоже дочь иммигранта, и я хочу сказать вам, что вы стали примером для молодых людей, выходцев нашей страны и для всех, кто смотрит на вас и видит то, что если ты хочешь и можешь, если ты готов потратить на это себя, то возможно все. Это отличный пример для нашей маленькой страны, и за это я, как Президент Грузии, очень вам благодарна ", - сказала Зурабишвили.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, демна гвасалия, президент грузии