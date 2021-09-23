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https://sputnik-georgia.ru/20210923/virtualnyy-mir-balenciaga-demna-gvasaliya-predstavil-novuyu-kollektsiyu-v-igre-fortnite-259827541.html
Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite
Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite
В интересном сотрудничестве с разработчиками Epic Games знаменитый бренд создал сразу две новые коллекции – реальную и виртуальную 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T14:14+0400
2021-09-23T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
демна гвасалия
мода
грузинские дизайнеры
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
balenciaga
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Креативный дизайнер модного дома Balenciaga Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite.В коллаборации с разработчиками Epic Games бренд создал сразу две новые коллекции – физическую и виртуальную.В игровом мире Демна Гвасалия представил образы для четырех самых популярных персонажей Fortnite: штаны, худи и очки для Собакена, полосатый боди для Баньши, топ и рваные джинсы для Рамирес, а также куртку, шорты и "бронированные" ботинки для Рыцаря. Интересно, что по мере прохождения игры вещи будут менять цвет.Продолжением коллаборации уже в реальном мире стала лимитированная коллекция одежды. В нее вошли рубашки, куртки, футболки, штаны, шорты и кепки. В основном, можно заметить, что вещи выполнены в черном, белом и красном цветах, дополнены принтами и брендингом.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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демна гвасалия, мода, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga

Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite

14:14 23.09.2021
112
© photo: Demna Gvasalia Daily / FBДизайнер Демна Гвасалия
Дизайнер Демна Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Demna Gvasalia Daily / FB
В интересном сотрудничестве с разработчиками Epic Games знаменитый бренд создал сразу две новые коллекции – реальную и виртуальную
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Креативный дизайнер модного дома Balenciaga Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite.
В коллаборации с разработчиками Epic Games бренд создал сразу две новые коллекции – физическую и виртуальную.
В игровом мире Демна Гвасалия представил образы для четырех самых популярных персонажей Fortnite: штаны, худи и очки для Собакена, полосатый боди для Баньши, топ и рваные джинсы для Рамирес, а также куртку, шорты и "бронированные" ботинки для Рыцаря. Интересно, что по мере прохождения игры вещи будут менять цвет.
Продолжением коллаборации уже в реальном мире стала лимитированная коллекция одежды. В нее вошли рубашки, куртки, футболки, штаны, шорты и кепки. В основном, можно заметить, что вещи выполнены в черном, белом и красном цветах, дополнены принтами и брендингом.
Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.
Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.
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