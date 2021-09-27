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Парламент Грузии ждет проект бюджета на 2022 год до конца недели
Парламент Грузии ждет проект бюджета на 2022 год до конца недели
Окончательное утверждение госбюджета должно будет состояться до третьей пятницы декабря после обсуждений на пленарном заседании 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T20:04+0400
2021-09-27T20:04+0400
2021-09-27T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правительство Грузии должно внести в парламент проект государственного бюджета на 2022 год до 1 октября.Обсуждение проекта бюджета начнется в комитетах, и его окончательное утверждение должно будет состояться до третьей пятницы декабря после обсуждений на пленарном заседании.Нацбанк Грузии повысил прогноз экономического роста страны >>Текущий госбюджет на 2021 год был принят парламентом в июле. Согласно закону, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся примерно на 1,2 миллиарда лари и составят 17,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на один миллиард лари и составят 12,2 миллиарда лари.Увеличение поступлений вызвано ростом налоговых поступлений и других доходов.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 1,1 миллиарда лари и составит около 19,5 миллиарда лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, парламент грузии, бюджет грузии
Парламент Грузии ждет проект бюджета на 2022 год до конца недели
20:04 27.09.2021 (обновлено: 20:20 27.09.2021)
Окончательное утверждение госбюджета должно будет состояться до третьей пятницы декабря после обсуждений на пленарном заседании
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правительство Грузии должно внести в парламент проект государственного бюджета на 2022 год до 1 октября.
Обсуждение проекта бюджета начнется в комитетах, и его окончательное утверждение должно будет состояться до третьей пятницы декабря после обсуждений на пленарном заседании.
Текущий госбюджет на 2021 год был принят парламентом в июле. Согласно закону, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся примерно на 1,2 миллиарда лари и составят 17,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на один миллиард лари и составят 12,2 миллиарда лари.
Увеличение поступлений вызвано ростом налоговых поступлений и других доходов.
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 1,1 миллиарда лари и составит около 19,5 миллиарда лари.
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