https://sputnik-georgia.ru/20210927/tbilisi-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-peregovorov-baku-i-erevana--259933372.html

Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана

Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана

Премьер Грузии предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения стабильности в Черноморском регионе 27.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии планируют создать платформу для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в понедельник.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>Он напомнил, что Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, азербайджан, армения, карабахский конфликт, переговоры