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Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана
Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана
Премьер Грузии предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения стабильности в Черноморском регионе 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T15:16+0400
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переговоры
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии планируют создать платформу для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в понедельник.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения&gt;&gt;Он напомнил, что Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан, армения, карабахский конфликт, переговоры

Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана

15:16 27.09.2021 (обновлено: 15:53 27.09.2021)
252
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКарантинная весна в столице Грузии. Пустующая площадь Свободы в центре Тбилиси - машин практически нет
Карантинная весна в столице Грузии. Пустующая площадь Свободы в центре Тбилиси - машин практически нет - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Премьер Грузии предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения стабильности в Черноморском регионе
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии планируют создать платформу для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в понедельник.
Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>
Он напомнил, что Грузия в июне способствовала освобождению 15 задержанных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.

"Чтобы продолжить этот процесс на более высоком уровне, мы предлагаем медиацию нашим братским государствам, азербайджанским и армянским братьям, через эту платформу, которую мы намерены создать в Тбилиси, чтобы данная инициатива стала постоянной", - добавил премьер.

Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
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