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В Грузии пресекли контрабанду золотых украшений и монет
В Грузии пресекли контрабанду золотых украшений и монет
Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий достигает 17 тысяч долларов 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T19:46+0400
2021-09-27T19:46+0400
новости
грузия
контрабанда
золото
арест
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Несколько фактов незаконного ввоза золотых изделий и незаявленных товаров через границу пресекли таможенники Службы доходов Минфина Грузии, информацию распространяет пресс-служба ведомства.В Грузию пытались ввезти контрабандное золото&gt;&gt;Согласно распространенной информации, золотые украшения на сумму 36 778 лари (около 12 тысяч долларов) и весом 297,13 грамма были обнаружены во время личного досмотра гражданина Турции на ТПП "Сарпи" (граница с Турцией). Дело расследует следственная служба Минфина.Другой факт контрабанды был выявлен в Кутаисском международном аэропорту. Гражданин Грузии пытался провести незадекларированные золотые монеты весом 23,92 грамма. Общая таможенная стоимость товара - 3 774 лари (около 1200 долларов). Согласно грузинскому законодательству, владелец был оштрафован на такую же сумму.Факт нарушения был также предотвращен на территории Кутаисской свободной индустриальной зоны - СИЗ Хуалинг. В частности, гражданин Грузии на личном автомобиле незаконно пытался ввезти в страну незадекларированные товары на сумму 11 460 лари (около 3700 долларов). Нарушитель выплатил штраф в размере такую же сумму.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, контрабанда, золото, арест, преступность в грузии

В Грузии пресекли контрабанду золотых украшений и монет

19:46 27.09.2021
81
© Sputnik / Alex ShlamovДрагоценности золото серебро
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий достигает 17 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Несколько фактов незаконного ввоза золотых изделий и незаявленных товаров через границу пресекли таможенники Службы доходов Минфина Грузии, информацию распространяет пресс-служба ведомства.
В Грузию пытались ввезти контрабандное золото>>
Согласно распространенной информации, золотые украшения на сумму 36 778 лари (около 12 тысяч долларов) и весом 297,13 грамма были обнаружены во время личного досмотра гражданина Турции на ТПП "Сарпи" (граница с Турцией). Дело расследует следственная служба Минфина.
Другой факт контрабанды был выявлен в Кутаисском международном аэропорту. Гражданин Грузии пытался провести незадекларированные золотые монеты весом 23,92 грамма. Общая таможенная стоимость товара - 3 774 лари (около 1200 долларов). Согласно грузинскому законодательству, владелец был оштрафован на такую же сумму.
Факт нарушения был также предотвращен на территории Кутаисской свободной индустриальной зоны - СИЗ Хуалинг. В частности, гражданин Грузии на личном автомобиле незаконно пытался ввезти в страну незадекларированные товары на сумму 11 460 лари (около 3700 долларов). Нарушитель выплатил штраф в размере такую же сумму.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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