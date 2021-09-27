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В Тбилиси изъято оружие – задержаны пять человек

В Тбилиси изъято оружие – задержаны пять человек

Среди задержанных лица имеющие судимость, по предъявленному обвинению всем грозит до девяти лет тюремного заключения 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T13:01+0400

2021-09-27T13:01+0400

2021-09-27T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. По обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов в ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Тбилиси задержаны пять человек, сообщается на сайте МВД Грузии.По информации ведомства, сотрудники полицейского управления Ваке-Сабуртало задержали ранее судимого и находящегося на испытательном сроке 39-летнего злоумышленника. В ходе его личного обыска изъято огнестрельное оружие системы CZ, обойма и 10 боевых патронов.Автоматы и сотни патронов: грузинские полицейские изъяли арсенал оружия>>Также задержан 39-летний мужчина, который покупал огнестрельное оружие, регистрировал их на свое имя, затем срывал идентификационный номер и продавал его. Во время обыска его квартиры полицейские изъяли восемь единиц огнестрельного оружия разного типа, три охотничьих ружья, восемь обойм, более 5,6 тысячи единиц боевых патронов разного калибра и 72 регистрационных удостоверения на оружие, выданных на его имя.Кроме того, на основании решения судьи, полицейские провели обыск в квартире 43-летнего задержанного, у которого обнаружили обрез охотничьего ружья, пистолет Browning, девять патронов и одну обойму.Также в районе Старого Тбилиси задержан 29-летний ранее неоднократно судимый и находящийся на испытательном сроке злоумышленник и его 40-лений сообщник. У них изъяты пистолет Макарова, огнестрельное оружие системы A.T.C MOD 5, две обоймы и пять боевых патронов.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Если вина будет доказана, всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до девяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мвд грузии, оружие, преступность в грузии