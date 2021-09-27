https://sputnik-georgia.ru/20210927/ya-gruzin-bratya--ekzoticheskiy-kandidat-v-mery-tbilisi-rasskazal-o-lyubvi-k-gruzii-259869930.html

"Я грузин, братья!" – экзотический кандидат в мэры Тбилиси рассказал о любви к Грузии

"Я грузин, братья!" – экзотический кандидат в мэры Тбилиси рассказал о любви к Грузии

В Грузии 2 октября пройдут выборы мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. На кресло мэра Тбилиси претендует и "экзотический" кандидат –... 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T12:46+0400

2021-09-27T12:46+0400

2021-09-27T12:46+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

аналитика

интервью

местные выборы

нигерия

выборы

выборы мэра тбилиси

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Среди привычного списка партий, представители которых ежегодно баллотируются на те или иные высокопоставленные должности в правительстве Грузии, в этом году можно увидеть новую, но уже ставшую довольно известной политическую силу – "Наша объединенная Грузия". Ее особенностью является то, что ее лидер – нигериец Аринзе Ричард Огбунуджу, и он собирается побороться за пост столичного градоначальника. Кандидат в мэры в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказал, за что он так сильно любит Грузию и почему решил участвовать в выборах.О первом приезде в ГрузиюКогда я впервые сюда приехал, первое, что меня поразило, было то, что на деревьях не было листьев. Там, откуда я родом, зелено круглый год. У меня не хватает слов описать, насколько сильно меня это потрясло. Вторым шоком стало то, что когда я ходил по улицам, за мной ходили люди и спрашивали какие-то странные вещи. Кто-то спрашивал – а у вас в стране есть машины? Я шутил, говорил, что нет ни машин, ни домов. Еще добавлял, мол, посольство вашей страны у нас находится в лесу. И вот так за шутками шли новые знакомства, появлялись новые друзья. Это было для меня нечто совершенно новое. Чем больше я узнавал людей, тем больше мне это нравилось. Еще поражала искренность людей, живущих в Грузии. Неважно, эта искренность была со знаком "плюс" или "минус". Бывало, кто-то мне прямо говорил, мол, я не люблю чернокожих людей. Кто-то говорил, наоборот, что очень меня любят. Вот это я ценю в людях, которые четко говорят – да или нет. Ценю, когда люди говорят то, что у них в сердце. Я такой же. Если мне что-то не нравится – я скажу это тебе прямо, извини. Если ты мне нравишься – я буду рядом с тобой до гроба.О схожести грузин и нигерийцевВ Грузии я узнал много слов, например, "дзмакаци" (дословный перевод – "мужчина и брат" – ред.). Это уникальное слово, значение которого до конца можно прочувствовать только в Грузии. Такое же понятие есть и в месте, откуда я родом. Я побывал во многих странах мира, но нигде не встречал ничего похожего на "дзмакаци", кроме Грузии и моего родного края.Мне было очень приятно, когда я постепенно узнавал грузин – видел их открытость, теплоту и гостеприимство. Меня это радовало, потому что это все напоминало мне о родине, у нас очень схожие обычаи. У нас принято посадить гостя на самый лучший стул и уложить в самую лучшую кровать. То же самое и здесь. В первые два года жизни в Грузии, по-моему, я вообще не готовил дома еду. Мы ходили по гостям, нас не отпускали домой. Мне все это так понравилось, что я не захотел отсюда уезжать.О менталитетеКогда я приезжаю в Африку, мне говорят: "Ты уже другой!" Конечно, я другой. Ведь сколько лет я живу в Грузии. Я пью здешнюю воду, я ем здешнюю еду. Я делаю все, как делают грузины. Я впитал местный менталитет, я разговариваю как грузин. Мне говорят, что у меня даже походка тбилисская. Кстати, я нравлюсь местным! Не знаю почему, но я это чувствую. Кто-то может скажет о моем выдвижении в мэры: "Что нужно этому чернокожему?", а я отвечу – "Я грузин, брат!"О политикеТот Тбилиси, куда я приехал когда-то, и тот Тбилиси, в котором мы живем сейчас – это два разных города. Сейчас люди стали более раздраженными. Мне кажется, это связано с политикой. Я прекрасно вижу, что происходит сейчас. К примеру, если ты сторонник моей партии "Наша объединенная Грузия", то тебя считают врагом сторонники других партий. Так не должно быть! Мы хотим вести мирную политику, не быть агрессивными в адрес сторонников других политических сил. Я лично люблю всех грузин, будь они сторонниками "Мечты", "Единого национального движения" или любой другой партии. Надо уважать выбор большинства населения. Я так считаю. Ведь мы все грузины, мы должны уважать друг друга.О предвыборной кампанииЯ люблю этот город, я люблю эту страну. Я хочу, чтобы люди не страдали от нищеты, чтобы бездомные собаки не умирали несчастными на улицах, чтобы у молодежи было будущее и хорошая работа. Я иду на выборы не потому, что я хочу быть мэром! Я иду, чтобы мой голос был услышан, я хочу, чтоб все знали – я больше не могу закрывать глаза на то, как в моей любимой стране люди умирают от голода. Дорогие тбилисцы! Я – Аринзе Ричард Огбунуджу, искренне люблю этот город и эту страну. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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