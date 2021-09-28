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https://sputnik-georgia.ru/20210928/chetveronogikh-na-privivki---v-tbilisi-provoditsya-besplatnaya-vaktsinatsiya-zhivotnykh-259952721.html
Четвероногих на прививки – в Тбилиси проводится бесплатная вакцинация животных
Четвероногих на прививки – в Тбилиси проводится бесплатная вакцинация животных
Специальный автомобиль Агентства мониторинга животных будет обслуживать домашних животных в пяти местах в городе 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Бесплатную вакцинацию домашних животных проводит Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси 28 сентября связи со Всемирным днем борьбы с бешенством, сообщается на странице агентства в Facebook.Все, кто имеет кошек или собак, могут прийти и сделать своим питомцам прививку в одном из пяти пунктов вакцинации. Бешенству нет! В Тбилиси бесплатно привили кошек и собак&gt;&gt;Специально оборудованная машина агентства будет передвигаться по определенным адресам и в течение часа обслуживать четвероногих пациентов. Передвижные пункты будут работать в Варкетили (парк на ул. Абашвили, 20) с 10:00 до 11:00; в Верийском парке – с 12:00 до 13:00; в парке Букия – с 14:00 до 15:00; в сквере на улице Царя Мириана, 102 – с 16:00 до 17:00; в третьем микрорайоне Глдани, в сквере, расположенном между 7 и 8 микрорайонами – с 18:00 до 19:00.Прививать животных от бешенства принято раз в году, поэтому вакцинация будет проходить с учетом даты предыдущей прививки.Будто комарик укусил: в Тбилиси сделали бесплатные прививки животным&gt;&gt;С целью установления последней даты вакцинации уличных животных, заинтересованные лица могут позвонить на номер агентства – 0322 421 424. После этого они могут привезти животных на вакцинацию.В агентстве отмечают, что вакцинация против бешенства и далее ее ежегодная ревакцинация является важным мероприятием для установления стойкой иммунной системы к вирусу среди домашних животных.Главная цель мероприятия – безопасность и здоровье населения и животных, отмечают в агентстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, животные, прививки

Четвероногих на прививки – в Тбилиси проводится бесплатная вакцинация животных

10:24 28.09.2021 (обновлено: 12:22 28.09.2021)
410
© SPUTNIK / DENIS ASLANOVВсемирный день против бешенства
Всемирный день против бешенства - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© SPUTNIK / DENIS ASLANOV
Специальный автомобиль Агентства мониторинга животных будет обслуживать домашних животных в пяти местах в городе
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Бесплатную вакцинацию домашних животных проводит Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси 28 сентября связи со Всемирным днем борьбы с бешенством, сообщается на странице агентства в Facebook.
Все, кто имеет кошек или собак, могут прийти и сделать своим питомцам прививку в одном из пяти пунктов вакцинации.
Бешенству нет! В Тбилиси бесплатно привили кошек и собак>>
Специально оборудованная машина агентства будет передвигаться по определенным адресам и в течение часа обслуживать четвероногих пациентов. Передвижные пункты будут работать в Варкетили (парк на ул. Абашвили, 20) с 10:00 до 11:00; в Верийском парке – с 12:00 до 13:00; в парке Букия – с 14:00 до 15:00; в сквере на улице Царя Мириана, 102 – с 16:00 до 17:00; в третьем микрорайоне Глдани, в сквере, расположенном между 7 и 8 микрорайонами – с 18:00 до 19:00.
Прививать животных от бешенства принято раз в году, поэтому вакцинация будет проходить с учетом даты предыдущей прививки.
Будто комарик укусил: в Тбилиси сделали бесплатные прививки животным>>
С целью установления последней даты вакцинации уличных животных, заинтересованные лица могут позвонить на номер агентства – 0322 421 424. После этого они могут привезти животных на вакцинацию.
В агентстве отмечают, что вакцинация против бешенства и далее ее ежегодная ревакцинация является важным мероприятием для установления стойкой иммунной системы к вирусу среди домашних животных.
Главная цель мероприятия – безопасность и здоровье населения и животных, отмечают в агентстве.
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