https://sputnik-georgia.ru/20210928/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-185-259952272.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185

За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, вылечились 2 010 пациентов, а с начала пандемии – 580 891 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T10:47+0400

2021-09-28T10:47+0400

2021-09-28T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 185. Скончались 40 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 609 340 случаев заражения. Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 010 человек, с начала пандемии – 580 891. Скончались 8 884.За сутки сделано 31 216 тестов, в том числе 19 877 на антиген и 11 339 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 7%, за последние 14 дней – 6,32%, за последние семь дней – 5,96%.К этому времени в Грузии сделано 1 760 878 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 421.В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 360, в ковид-гостиницах – 744.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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