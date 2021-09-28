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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185
За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, вылечились 2 010 пациентов, а с начала пандемии – 580 891 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 185. Скончались 40 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 609 340 случаев заражения. Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 010 человек, с начала пандемии – 580 891. Скончались 8 884.За сутки сделано 31 216 тестов, в том числе 19 877 на антиген и 11 339 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 7%, за последние 14 дней – 6,32%, за последние семь дней – 5,96%.К этому времени в Грузии сделано 1 760 878 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 421.В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 360, в ковид-гостиницах – 744.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185

10:47 28.09.2021 (обновлено: 11:05 28.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, вылечились 2 010 пациентов, а с начала пандемии – 580 891
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 185. Скончались 40 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 609 340 случаев заражения.
Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 010 человек, с начала пандемии – 580 891. Скончались 8 884.
За сутки сделано 31 216 тестов, в том числе 19 877 на антиген и 11 339 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 7%, за последние 14 дней – 6,32%, за последние семь дней – 5,96%.
К этому времени в Грузии сделано 1 760 878 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 421.
В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 360, в ковид-гостиницах – 744.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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