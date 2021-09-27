https://sputnik-georgia.ru/20210927/v-tbilisskoy-detskoy-klinike-obraschaemost-infitsirovannykh-patsientov-poshla-na-spad-259936214.html

Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше

Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше

Так называемый индийский штамм коронавируса оказался самым безжалостным именно к детям - инфицирование детей до 14 лет летом в Грузии достигало 15% 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T17:18+0400

2021-09-27T17:18+0400

2021-09-27T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Число инфицированных пациентов в тбилисской Новой детской клинике имени И. Цицишвили заметно снизилось за последнюю неделю.Как заявила журналистам медицинский директор клиники Майя Чхаидзе, и в реанимационном отделении, и в обычных палатах есть свободные места.В клинике Цицишвили в настоящее время лечатся 60 инфицированных пациентов. Из них 21 находится в реанимационном отделении. К аппарату искусственного дыхания подключены три ребенка. Состояние одного из них - восьмилетнего ребенка - тяжелое. Одного 15-летнего пациента уже сняли с аппарата искусственного дыхания.Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?>>Грузия пережила четвертую волну коронавируса. На данный момент эпидситуация сравнительно стабилизировалась. Четвертая волна оказалась особенно тяжелой из-за распространения индийского штамма. Если во время распространения предыдущих штаммов дети легко справлялись с инфекцией, то на этот раз педиатрическим пациентам пришлось нелегко. Новый штамм коронавируса оказался довольно агрессивным в отношении детей.Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, показатель инфицирования детей до 14 лет летом достиг 15%.Что касается подростков до 19 лет, то там показатель инфицирования достигает 20%.Вопрос вакцинации детей в Грузии рассматривается, в ближайшее время будут приняты конкретные решения. В международной практике детей с 12 лет вакцинируют только двумя препаратами – это Pfizer и Moderna. Этими вакцинами детей прививают в Канаде, США, Италии, Франции, Германии и Бельгии. Единственная страна, где вакцинирует детей с трех лет, – это Китай. Там детей прививают вакцинами Sinopharm и Sinovac.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, дети, коронавирус covid-19